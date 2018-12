Year in Review | ecco come scoprire quanto avete giocato durante il 2018 alla vostra Xbox

Ripercorriamo l'anno appena trascorso su Xbox One con l'iniziativa Xbox Year in Review 2018 : Qual è stato il vostro videogioco preferito nel 2018? Di quanto è cresciuto il vostro punteggio giocatore? E quante ore avete trascorso durante l'anno a giocare su Xbox One? l'iniziativa Xbox Year in Review 2018 lanciata da Microsoft sul suo sito ufficiale risponde a tutte queste domande, offrendo ai giocatori una miriade di statistiche sull'uso di Xbox One durante l'anno appena trascorso.Effettuando il login col proprio profilo a questo ...