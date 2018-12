Xi Jinping | ' La politica economica cinese non sarà dettata da alcun potere esterno'

Blastingnews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il 18 febbraio 1978 Deng Xiaoping, chiamato a curare il Dragone dai traumi del "grande balzo in avanti" e della sanguinosa rivoluzione culturale di Mao Tse Tung, annunciò davanti all'apparato politico e militare del Partito Comunistail suo piano di modernizzazionee sociale. Egli lo definì come un "Piano socialista con caratteristiche cinesi". La riforma prevedeva una profonda modernizzazione della strutturache, nel giro di pochi anni, si sarebbe aperta al commercio internazionale e alle opportunità di sviluppo locale che solo una tale liberalizzazione avrebbe permesso. Il risultato della modernizzazionesarebbe stato visibile agli attori internazionali nei due decenni successivi: la forzanel mondo passava dal 3% al 19%.Il discorso di XiA distanza di 40 anni dal celebre annuncio, il PCC ha organizzato un cerimonia per ...