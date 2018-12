War of the Realms | i fumetti che portano al nuovo evento Marvel

Anthem : BioWare si esprime sui team e sul gioco in solitaria : Anthem, come molti sparatutto a mondo condiviso del suo tipo, darà la possibilità di giocare in solitaria o con una squadra. Unirsi a un team, stando al producer di BioWare Thomas Singleton, sarà sicuramente l'opzione migliore , ...

Reggie Fils-Aime racconta com'è stato salire sul palco dei The Game AWards 2018 assieme ai capi di Playstation e Xbox : Uno dei momenti più rappresentativi dei The Game Awards 2018 è stato quando, per dare il via allo spettacolo, Reggie Fils-Aime è salito sul palco con i capi di Xbox e Playstation, Phil Spencer e Shawn Layden rispettivamente.Il trio si è dunque riunito per celebrare il videogioco come industria, e mostrare, da un punto di vista ideale, un fronte unito di un settore amato dai videogiocatori.Come riporta Gonintendo, Reggia racconta: "Ecco cosa è ...

The Warriors Gate film stasera in tv 15 dicembre : cast - trama - streaming : The Warriors Gate è il film stasera in tv sabato 15 dicembre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Warriors Gate film stasera in tv: cast La regia è di Matthias Hoene. Il cast è composto da Dave Bautista, Mark Chao, Ni Ni, Sienna Guillory, Uriah Shelton. The Warriors Gate film stasera in tv: ...

Chris Pratt ha ufficializzato su Instagram la storia con Katherine SchWarzenegger : Nel giorno del compleanno della figlia di Arnold The post Chris Pratt ha ufficializzato su Instagram la storia con Katherine Schwarzenegger appeared first on News Mtv Italia.

Chris Pratt e Katherine SchWarzenegger - ufficializzata la storia d'amore - prime foto social : Dopo mesi di rumor e paparazzate, la conferma ufficiale. Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono a tutti gli effetti una coppia. Lo stesso divo dei Guardiani della Galassia e di Jurassic World ha rotto gli indugi, pubblicando una serie di scatti della bella figlia di Arnold Schwarzenegger, che ieri ha festeggiato i 29 anni.Tra le foto, nel collage, spicca un'immagine in cui Chris bacia Katherine.prosegui la letturaChris Pratt e ...

Chris Pratt e Katherine SchWarzenegger - l’amore è ufficiale : Chris Pratt e Katherine SchwarzeneggerChris Pratt e Katherine SchwarzeneggerL'incredibile fiaba di Chris PrattL'incredibile fiaba di Chris PrattDi loro si parla da mesi, ma Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, primogenita di Arnold e Maria Shriver, si sono sempre tenuti alla larga da chiacchiere e occasioni mondane, gelosi di una storia che sebbene iniziata da poco sembrerebbe già importante. A rompere ogni indugio, ora, pensa lui, e lo fa ...

Pedro Pascal protagonista di The Mandalorian - la prima serie di Star Wars : L’agente Peña di Narcos, l’attore di origine ispano-americana Pedro Pascal, è stato confermato come protagonista di The Mandalorian, la prima serie tv live action mai fatta che si basi sull’universo narrativo di Star Wars. Di famiglia cilena (lui stesso è nato a Santiago), Pascal ha 43 anni e negli ultimi anni ha preso parte a diversi telefilm iconici: da Il trono di spade a Graceland passando per The Mentalist. Ai suoi esordi ...

Scelto il protagonista di The Mandalorian - la prima serie di Star Wars : è Pedro Pascal : L’agente Peña di Narcos, l’attore di origine ispano-americana Pedro Pascal, è stato confermato come protagonista di The Mandalorian, la prima serie tv live action mai fatta che si basi sull’universo narrativo di Star Wars. Di famiglia cilena (lui stesso è nato a Santiago), Pascal ha 43 anni e negli ultimi anni ha preso parte a diversi telefilm iconici: da Il trono di spade a Graceland passando per The Mentalist. Ai suoi esordi ...

Star Wars - nel cast della serie tv 'The Mandalorian' anche Pedro Pascal : Poche ore fa è stato svelato il cast ufficiale della serie tv sull'universo di Star Wars. Si intitolerà 'The Mandalorian' e vedrà la presenza di molti attori di grande spessore. Grazie alla serie potremo scoprire cosa è accaduto tra l'episodio VI e l'episodio VII della saga cinematografica. Il cast stellare della serie su Star Wars: 'The Mandalorian' La Lucasfilm ha dunque rilasciato ufficialmente l'elenco degli attori che prenderanno parte alla ...

The Mandalorian - annunciato il cast della serie tv di Star Wars : Disney crede molto nell’universo di Star Wars e ultimamente sta concentrando le sue forze, oltre alle varie trilogie cinematografiche in corso o in progetto, sulla nuova serie tv The Mandalorian, che debutterà prossimamente sulla sua piattaforma di streaming nuova di zecca. Che gli sforzi produttivi per questa iniziativa seriale siano imponenti lo dimostra anche l’annuncio riguardante il cast che parteciperà ai vari episodi. Qualche ...

Computer Gross - Cisco AWard "Distributor of the Year " : Una cronaca ovviamente necessaria e doverosa ma che, come spesso accade, non coglie, non racconta, non raggiunge la profondità di una partnership e di una relazione inevitabilmente più complessa. ...

The Game AWards 2018 : gli spettatori sono raddoppiati rispetto alla scorsa edizione : I The Game Awards quest'anno sono stati molto apprezzati, l'edizione 2018 ha infatti registrato un raddoppio del numero degli spettatori rispetto a quella dell'anno scorso.Come riporta Geoff Keighley su Twitter, l'evento è stato seguito da oltre 26 milioni di utenti in tutto il mondo tra i diversi live stram che hanno mandato in diretta la fiera. Un grande successo sotto ogni aspetto, considerando soprattutto che si tratta del doppio di quanto ...

Anthem è il Destiny di BioWare? Gli sviluppatori parlano del confronto con il titolo Bungie : C'è chi ne ha parlato come del "Destiny Killer" o chi lo ha definito il "Destiny di BioWare". In ogni caso l'accostamento tra Anthem e Destiny è diventato una prassi sin dall'annuncio dell'ultima fatica degli sviluppatori del bistrattato Mass Effect Andromeda.Sotto alcuni aspetti il paragone è sicuramente azzeccato ma cosa ne pensano i diretti interessati? Una risposta arriva da Jonathan Warner, director di Anthem che in un'intervista pubblicata ...

League of Legends sbanca ai The Game AWards : Cloud9 e Sjokz protagonisti : Non è però finita qui: dopo aver annunciato di aver intrapreso la strada da freelancer, Sjokz è stata premiata come miglior commentatrice nel mondo esportivo del 2018. La giovanissima beniamina della ...