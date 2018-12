W Series - Altri sei nomi nella lista delle papabili per il 2019

World Series - 10 km Abu Dhabi : Paltrinieri 2°. Bridi-Bruni - doppietta azzurra tra le donne : Per Greg è il miglior risultato nelle World Series - ex Coppa del Mondo - dopo il terzo posto a Qindao , Cina, lo scorso 16 settembre . Alla sua quinta 10 km in carriera, il campione olimpico dei ...

Nuoto di Fondo – Italia protagonista nelle World Series : Arianna Bridi trionfa ad Abu Dhabi - Paltrinieri secondo : Nuoto di Fondo: Arianna Bridi vince ad Abu Dhabi, secondo Gregorio Paltrinieri. Doppietta in campo femminile e tra gli uomini l’olimpionico dei 1500 sl si migliora ancora ItalNuoto protagonista nella tappa delle World Series di Fondo ad Abu Dhabi. Nella 10 km femminile è arrivata una doppietta azzurra grazie alla vittoria di Arianna Bridi in 2h00’21″8 davanti a Rachele Bruni (2h00’25″7) in un podio completato ...

Nuoto di fondo - World Series Abu Dhabi 2018 : SUPER Gregorio Paltrinieri! Secondo alle spalle di Wellbrock! : Una giornata da ricordare per i colori azzurri del Nuoto di fondo ad Abu Dhabi, sede dell’ultima prova delle World Series 2018. In un contesto molto qualificato in cui tutti i più forti erano al via, l’Italia ha potuto festeggiare un grande risultato: il Secondo posto dell’atteso Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, che ha dato prova di una crescente confidenza anche nella 10 km. Si è deciso ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri riparte dalla Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi : La Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi sarà la quinta dieci chilometri disputata per Gregorio Paltrinieri che dunque si appresta a tornare in acqua Gregorio Paltrinieri riparte dagli Emirati Arabi. Dopo il primo podio della sua carriera in acque libere (terzo a Chun’an il 16 settembre) l’olimpionico azzurro chiuderà le Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi venerdì 9 novembre. Sarà la sua quinta dieci chilometri dopo ...

Nuoto - Paltrinieri riparte dagli Emirati Arabi : l’azzurro venerdì in acque libere per la FINA Marathon World Series : Dopo il primo podio in acque libere ottenuto a settembre, Paltrinieri gareggerà ad Abu Dhabi nella FINA Marathon World Series Gregorio Paltrinieri riparte dagli Emirati Arabi. Dopo il primo podio della sua carriera in acque libere (terzo a Chun’an il 16 settembre) l’olimpionico azzurro chiuderà le FINA Marathon World Series ad Abu Dhabi venerdì 9 novembre. Sarà la sua quinta dieci chilometri dopo quelle della prima tappa negli ...