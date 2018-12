Vodafone limita l’acquisto di smartphone con Postepay Evolution

Vodafone offre Internet illimitato ad alcuni clienti - TIM presenta Extra Power Christmas Edition : TIM presenta la nuova offerta Extra Power Christmas Edition a 9,99 euro al mese, mentre Vodafone offre Internet illimitato per 5 giorni a 1 euro. L'articolo Vodafone offre Internet illimitato ad alcuni clienti, TIM presenta Extra Power Christmas Edition proviene da TuttoAndroid.

Passa a Vodafone da iliad e Kena : chiamate illimitate e 50GB a 8€ : Passa a Vodafone da iliad e Kena Mobile per avere ogni mese a disposizione chiamate illimitate e 50GB a 8€. Dunque, cambia l’offerta operator attack precedente e anche più conveniente, ma rimane ancora disponibile per [...] L'articolo Passa a Vodafone da iliad e Kena: chiamate illimitate e 50GB a 8€ è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

TazaMobile ora utilizza la rete 4G Vodafone con velocità limitata a 60 Mbps : TazaMobile ora può utilizzare la rete 4G di Vodafone, senza VoLTE e con velocità limitata a 60 Mbps. Ecco le offerte dell'operatore telefonico. L'articolo TazaMobile ora utilizza la rete 4G Vodafone con velocità limitata a 60 Mbps proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB a 6 - 99€ con chiamate ed SMS illimitati : Vodafone Special Minuti 50GB è stata prorogata al 6 dicembre salvo eventuali cambiamenti (possibili) che ne prolunga ulteriormente l’attivazione. La tariffa dell’operatore include chiamate illimitate verso fissi e mobili e 50GB al costo di 6,99€. Non è attivabile da tutti, dipende dall’operatore di provenienza, solo MVNO e non tutti. Vodafone Special Minuti 50GB Si può richiedere l’attivazione di Vodafone Special Minuti ...

Tim con 50GB e minuti illimitati a 7€ contro iliad e attacca Vodafone e Wind Tre con 15 GO New w Deca GO : Continuano le offerte operator attack Tim con 50GB con obiettivo i clienti iliad, ma non solo. Oltre Iron 50GB anche Deca Go e 15 Go New per i clienti Vodafone e Wind Tre. minuti illimitati e 50GB a 7€ per i clienti iliad, 50 GB e 1000 minuti a 15€ oppure minuti illimitati e 20GB a 12€ per i clienti Wind Tre e Vodafone. Tim con 50GB e minuti illimitati Tim Iron è attivabile in negozio ed è dedicata ai clienti iliad e di operatori virtuali che ...

Tim con 50GB e minuti illimitati a 7€ contro iliad e attacca Vodafone e Wind Tre con 15 GO New w Deca GO : Continuano le offerte operator attack Tim con 50GB con obiettivo i clienti iliad, ma non solo. Oltre Iron 50GB anche Deca Go e 15 Go New per i clienti Vodafone e Wind Tre. minuti illimitati e 50GB a 7€ per i clienti iliad, 50 GB e 1000 minuti a 15€ oppure minuti illimitati e 20GB a 12€ per i clienti Wind Tre e Vodafone. Tim con 50GB e minuti illimitati Tim Iron è attivabile in negozio ed è dedicata ai clienti iliad e di operatori virtuali che ...

Passate a Vodafone online - ci sono 50 GB di Internet e minuti illimitati a 9 - 99 euro solo per oggi : solo fino a stasera alle 23:59, quindi chi è interessato non possiede molto tempo per pensarci, Vodafone rende disponibile all'attivazione online Vodafone Special minuti 50GB, una delle sue migliori offerte telefoniche winback, in occasione della promozione Red Friday, tanto è vero che l'offerta è stata denominata Vodafone Special Friday. L'articolo Passate a Vodafone online, ci sono 50 GB di Internet e minuti illimitati a 9,99 euro solo per ...

TIM - Vodafone e Wind continuano a offrire ai clienti Iliad minuti illimitati e 50 Giga a 6 - 99 euro : Proseguono le offerte di TIM, Vodafone e Wind Tre con 50 Giga di traffico dati incluso, pensate per contrastare quella di Iliad a 7,99 euro L'articolo TIM, Vodafone e Wind continuano a offrire ai clienti Iliad minuti illimitati e 50 Giga a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special 10 GB : 10 GB - Minuti illimitati e 1000 SMS a 5€ : Vodafone ha in queste ore lanciato una nuova promozione riservata ad alcuni già clienti ad un costo però variabile. L’offerta prevede l’attivazione di 10 GB, Minuti illimitati e 1000 SMS ad un costo che – nel migliore dei leggi di più...

Vodafone Special Minuti : fino a 50GB e chiamate illimitate da 6 - 99€ : Vodafone Special Minuti è la tariffa dell’operatore che include chiamate illimitate verso fissi e mobili e con un contenuto di giga che varia in base all’operatore di provenienza e arriva fino a 50GB. Alcune tariffe sono esclusive per un determinato target, mentre altre possono essere attivate da tutti. Vodafone Special Minuti fino a 50GB Si può richiedere l’attivazione di Vodafone Special Minuti 50GB al costo mensile di 6,99€ ...

Vodafone - TIM e Wind offrono ai clienti Iliad minuti illimitati e 50 Giga a 6 - 99 euro : Se siete clienti Iliad e desiderate cambiare operatore, Vodafone, TIM e Wind potrebbero avere delle offerte molto interessanti a voi dedicate L'articolo Vodafone, TIM e Wind offrono ai clienti Iliad minuti illimitati e 50 Giga a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Tim - Wind Tre - Vodafone : tutti contro iliad con chiamate illimitate e 50GB : Tim, Wind Tre, Vodafone e rispettivi virtuali (ho e Kena) sono tutti uniti contro iliad che ha sconvolto il mercato mobile con tariffe low cost ricche di contenuti. chiamate illimitate e 50GB a partire da 5€ al mese, non c’è dubbio che dobbiamo ringraziare iliad per questo. In alcuni casi per attivarle è necessario provenire da operatori specifici, mentre in altre sono disponibili per tutti. Tim, Wind Tre, Vodafone: le offerte ...

Ad alcuni clienti Vodafone viene proposta la Special 5GB a 5 euro al mese con minuti illimitati e 1.000 SMS : Un'offerta perfetta per coloro che chiamano molto spesso ed inviano ancora gli SMS quella proposta da Vodafone ad alcuni clienti, attuali e futuri L'articolo Ad alcuni clienti Vodafone viene proposta la Special 5GB a 5 euro al mese con minuti illimitati e 1.000 SMS proviene da TuttoAndroid.

LycaMobile lancia un’offerta pazzesca : minuti e SMS illimitati e 60 GB di 4G su rete Vodafone a 6 - 90 euro : 60 GB di traffico dati con il 4G di Vodafone a 6,90 euro ogni 30 giorni? Non è una presa in giro, è l'ultima offerta di LycaMobile L'articolo LycaMobile lancia un’offerta pazzesca: minuti e SMS illimitati e 60 GB di 4G su rete Vodafone a 6,90 euro proviene da TuttoAndroid.