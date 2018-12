Vieri | A Icardi vanno dati almeno 10-12 milioni all' anno

Juventus-Inter - Del Piero non ha dubbi : “lo Scudetto lo possono perdere solo i bianconeri. Icardi? Come Vieri” : L’ex capitano della Juventus ha presentato la sfida dello Stadium, sottolineando Come i favoriti d’obbligo siano i bianconeri Cristiano Ronaldo da un lato e Mauro Icardi dall’altro, saranno loro i giocatori più attesi in questo emozionante Juventus-Inter che profuma di spettacolo. Alfredo Falcone/LaPresse Una sfida entusiasmante, commentata anche da Alessandro Del Piero ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “la ...