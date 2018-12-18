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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15 | 30 VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15:30 (Di martedì 18 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA MAGLIANA E LAURENTINA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA RomaNINA E DI NUOVO INCOLONNAMENTI TRA TORRE ANGELA E COLLATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE IN USCITA SI RALLENTA TRA VIA DI GROTTA GREGNA A VIA DI TOR CERVARA SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN FILA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NEL TRATTO ...
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twitterromadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15:30', su #spreaker… - caterinaberardi : Il genio #militare al servizio delle buche di #Roma. La decisione della giunta #Raggi #viabilità #sicurezzastradale - LuceverdeRoma : Tutte le informazioni su traffico e viabilità a Roma -
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    Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 Roma VITERBO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI LA STORTA, LA CIRCOLazioNE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: ...

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