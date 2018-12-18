Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IL TRAFFICO IN ESTERNA STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER I VEICOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, DAPORTONACCIO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI IN VIA FLAMINIA E IN VIA SALARIA PER I VEICOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 Roma VITERBO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI LA STORTA, LA CIRCOLazioNE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 Roma VITERBO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO TECNICO A LA STORTA; AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI DI CIRCA 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLazioNI DI CORSE; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI AURELIA E Roma FIUMICINO; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PIU’ AVANTI CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLE CONSOLARI; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CI SPOSTIAMO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA CASILINA E TUSCOLANA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, ANCORA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA CASILINA E A24 Roma TERAMO, QUI A CAUSA DI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E ANCORA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA, E ANCORA TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLAN E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA; INOLTRE, IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SI VIAGGIA SU DUE CORSIE DI MARCIA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO I NTENSO, RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSGEUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15 | 30
VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15:30 (Di martedì 18 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO, PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA MAGLIANA E LAURENTINA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA RomaNINA E DI NUOVO INCOLONNAMENTI TRA TORRE ANGELA E COLLATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE IN USCITA SI RALLENTA TRA VIA DI GROTTA GREGNA A VIA DI TOR CERVARA SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN FILA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NEL TRATTO ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 15:30', su #spreaker… - caterinaberardi : Il genio #militare al servizio delle buche di #Roma. La decisione della giunta #Raggi #viabilità #sicurezzastradale - LuceverdeRoma : Tutte le informazioni su traffico e viabilità a Roma -
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