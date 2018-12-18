Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA CASILINA E TUSCOLANA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, ANCORA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA CASILINA E A24 Roma TERAMO, QUI A CAUSA DI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E ANCORA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA, E ANCORA TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLAN E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA; INOLTRE, IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SI VIAGGIA SU DUE CORSIE DI MARCIA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO I NTENSO, RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSGEUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. PRUDENZA INOLTRE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE Roma SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 5 AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI, AL MOMENTO, SI SEGNALANO A CAUSA DI DUE INCIDENTI DA POCO CONCLUSI, IL PRIMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; L’ALTRO SULLA CARREGGIATA ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE CODE IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E CORSO FRANCIA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, A PARTIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BOCCEA E ARDEATINA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E VIA DEL MARE; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASSIA E Roma FIUMICINO; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA; IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 07 | 30
VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 07:30 (Di martedì 18 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 18 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLE CONSOLARI; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VERSO LA CITTA’ SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; RESTANDO NEI PRESSI DEL RACCORDO RALLENTAMENTI LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI ...
romadailynews
romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 07:30', su #spreaker… - romamobilita : - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!