Vesuvio | in caso di ' risveglio' 25mila sfollati di Pompei sull' isola dei quattro mori

Vesuvio - in caso di eruzione i cittadini di Pompei sarebbero evacuati in Sardegna : Continuano ad emergere quasi giornalmente notizie riguardanti la città di Napoli e in particolar modo la situazione relativa al Vesuvio. Se nelle settimane appena trascorse si sono verificati ancora diversi terremoti di piccola entità che, secondo l'Osservatorio Vesuviano non devono allarmare, arrivano novità per quanto riguarda il piano d'evacuazione per i cittadini residenti nella zona, soprattutto quelli che si trovano a Pompei. In caso di ...

In caso di eruzione del Vesuvio gli abitanti di Pompei verranno trasferiti via mare in Sardegna : In caso di eruzione del Vesuvio gli abitanti di Pompei sarebbero trasferiti in Sardegna. Lo prevede il piano di evacuazione della città campana che, in base alle disposizioni del capo della Protezione Civile, deve sottoscrivere degli appositi protocolli di intesa per gestire l'eventuale rischio vulcanico. Per questo oggi, al Comune di Pompei, è stata convocata una prima riunione anche alla presenza dei delegati della Protezione ...

In caso di eruzione del Vesuvio gli abitanti di Pompei verrebbero trasferiti in Sardegna : In caso di eruzione del Vesuvio gli abitanti di Pompei sarebbero trasferiti in Sardegna. Lo prevede il piano di evacuazione della città campana che, in base alle disposizioni del capo della Protezione ...

Vesuvio - lo scenario potrebbe essere "apocalittico" in caso di eruzione : Da ieri, fino a venerdì 30 novembre, 50 esperti di vulcanologia provenienti da tutto il mondo saranno a Napoli per presentare i loro studi scientifici in merito ai nuovi e possibili scenari in caso di un'eruzione del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Gli studiosi sono stati convocati nella ...