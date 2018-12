Veloce Anticiclone ripeggiora dal 19 Dicembre

retemeteoamatori

(Di martedì 18 dicembre 2018) Dopo la recente perturbazione foriera di nevicate specie al centro Nord anche a quote di pianura, il tempo va migliorando su gran parte d’Italia con residua fenomenologia al sud del Paese.Un cuneo interciclonico, ovvero chiuso tra due basse pressioni, si sta facendo strada verso est e ci interesserà soprattutto nella giornata di odierna del 18Cuneo interciclonico porta una pausa Avremo quindi una giornata in gran parte soleggiata con l’insidia di qualche nebbia o nube bassa sulla Pianura Padana dove l’aria tenderà a ristagnare causa assenza di significativa circolazione.Tuttavia sarà una pausa di breve durata visto che dalla serata di Mercoledì e poi specialmente nella giornata di Giovedì un nuovo minimo di pressione secondario scavato da una saccatura in transito sul centro Europa porterà nuovamente delle precipitazioni comunque ...