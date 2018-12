Vado Ligure | ragazza si dà fuoco in strada | così morì il padre Mauro Sari cinque anni fa

Vado Ligure : 18enne si dà fuoco - padre si uccise allo stesso modo e nello stesso posto : La ragazza si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco, l'immediato intervento dei soccorsi è riuscito a salvarle la vita ma purtroppo ha riportato gravissime ferite con ustioni sull’80% del corpo. Cinque anni fa il padre si era ucciso in quel posto e allo stesso modo per problemi economici e di salute.Continua a leggere

Vado Ligure - Consiglio comunale straordinario sulla difficile situazione di Bombardier : La delicata situazione della Bombardier sbarca in Consiglio comunale a Vado Ligure. Il gruppo consiliare di maggioranza "Lavoriamo con i vadesi" ha presentato un ordine del giorno sul tema dell'...

La visita del Governatore Ildebrando A. Gambarelli al Lions Club Quiliano-Vado Ligure "Vada Sabatia" : Il Lions Club Quiliano-Vado Ligure "Vada Sabatia" ha iniziato il mese di Ottobre con un importante appuntamento: La visita del Governatore Ildebrando A. Gambarelli Oltre al Direttivo che ha visto ...

Tirreno Power : accordo con Vernazza Autogru - nasce cittadella a Vado Ligure (3) : (AdnKronos) - Oggi, sottolinea Allegra, "manteniamo un impegno e diamo il via a una nuova storia per questo territorio. L’impegno era di far rinascere posti di lavoro dalle ceneri del carbone e di trovare una soluzione per tutti i lavoratori colpiti dal sequestro. In questi due anni abbiamo valutato

Tirreno Power : accordo con Vernazza Autogru - nasce cittadella a Vado Ligure (2) : (AdnKronos) - Questo accordo fa seguito a quello firmato alcune settimane fa da Tirreno Power con il polo savonese dell’Università di Genova grazie al quale vengono messi a disposizione spazi per aule e laboratori, permettendo all’Ateneo di trasferire all’interno del sito di Vado Ligure attività sci