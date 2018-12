: • Cyber News • #Usa, madre yemenita non vedrà figlio - Cyber_Feed : • Cyber News • #Usa, madre yemenita non vedrà figlio - TelevideoRai101 : Usa, madre yemenita non vedrà figlio - nicotivne : ogni volta che mi presta qualcosa dice “fai attenzione perché è mio lo rivoglio” ALLORA FIRST OF ALL questo tono co… -

A causa del divieto di ingresso negli Usa da 6 paesi a maggioranza musulmana, (travel ban) unanon potrà vedere ilmorente di 2 anni. Il bimbo, affetto da una malformazione cerebrale,tenuto in vita dalle macchine si trova negli Usa con il padre che ha denunciato il caso. "Tutto quello che vorrebbe laè tenergli la mano per l'ultima volta", ha detto al San Francisco Chronicle Ali Hassan, padre del piccolo.La moglie, Shamina Swileh si trova in Egitto e ha chiesto un permesso speciale per poterlo vedere.(Di martedì 18 dicembre 2018)