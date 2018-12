Uomini e Donne Trono Over | Gianni attacca Sossio dopo la puntata

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/12 : Si riparte dal recall della puntata di ieri: Raffaele ha letto la lettera in rima per Babbo Natale calandosi nei panni di Angela, una lettera ironica nella quale evidenzia come lei sia attaccata ai beni materiali piuttosto che a quelli sentimentali. Angela la prende sportivamente però poi incalza il suo critico numero 1, Gianni, affinché dica pubblicamente che lei qui in trasmissione ci può stare perché è a sua volta interessata all’amore. ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 19 Dicembre 2018 : Rocco geloso di Gemma! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over Sebastiano litiga furiosamente con Denise. A quanto pare la dama non si vuole concedere totalmente a lui. Gemma e Rocco discutono. Lui si riscopre geloso di lei! L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 19 Dicembre 2018: Rocco geloso di Gemma! proviene da Gossip News.

Armando Incarnato e Noel Formica - Uomini e Donne / Lei furiosa : 'Parli tanto di rispetto - ma per me?' : Continua lo scontro tra Armando Incarnato e Noel Formica: gli sviluppi nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne.

Trono Over Uomini e Donne - Gianni contro Sossio : “Ti tiro una…” : Gianni Sperti sbotta contro Sossio Aruta del Trono Over di Uomini e Donne E’ appena finita una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa circostanza ad aver fatto parlare sono stati Sossio e Ursula. Quest’ultima è stata criticata un po’ da tutti perchè ha deciso di continuare a frequentare Sossio. E ad averla attaccata maggiormente è stato Armando, il quale ha dichiarato di essersi sentito usato solo per far ingelosire ...

Uomini e donne - lite tra Noel e Armando : ‘Sei uno stalker’ : Puntata movimentata quella di Uomini e donne in onda martedì 18 dicembre. Protagonisti le dame e i cavalieri del trono over, in particolare il triangolo Sossio – Ursula – Armando, che diventa un quadrilatero quando si inserisce pure Noel, che accusa Armando di essere uno stalker. Uomini e donne, Armando e l’affondo contro Sossio e Ursula Ma andiamo con ordine: chiamati a confrontarsi circa gli ultimi sviluppi della loro ...

SOSSIO ARUTA - PROPOSTA DI MATRIMONIO PER URSULA BENNARDO/ Uomini e Donne - lei nega : 'Non avrei mai accettato' : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO sono di nuovo una coppia: oggi a Uomini e Donne lei chiede tempo e si scontra con Armando Incarnato.

Uomini e Donne news - Mariangela lascia il programma : lacrime per un cavaliere : Uomini e Donne news: Mariangela del Trono Over lascia il programma e Umberto finisce in lacrime A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 18 dicembre, una dama annuncia di voler lasciare il programma. Stiamo parlando di Mariangela, la quale aveva colpito molto Umberto. La donna, già durante la scorsa puntata, […] L'articolo Uomini e Donne news, Mariangela lascia il programma: lacrime per un cavaliere proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - il dramma di Francesca Del Taglia : non si regge in piedi - ricoverata. Le sue condizioni : Momenti di paura per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Del Taglia . Nella giornata di venerdì 14 dicembre, la neo-mamma è dovuta correre in ospedale per dei problemi di equilibrio che ...

Uomini e donne - puntata 18 dicembre 2018 : Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino,Jack Vanore e Mario Serpa. Uomini e donne: le anticipazioni del 17 ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Lorenzo verso la scelta : chi è la favorita : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne: la sua favorita è Claudia Dionigi? Chi sarà la favorita di Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne? Non è dato saperlo, ma in queste ultime ore il suo amico Claudio Merangolo ha fatto una rivelazione, che potrebbe aver svelato i piani futuri del tronista. Cosa ha detto? Una fan ha chiesto a Claudio su instagram chi dovrebbe scegliere Lorenzo Riccardi tra Giulia e Claudia. E il ragazzo ha risposto: “Lorenzo ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 18 dicembre - ritorno tra Sossio ed Ursula : Torna un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il secondo della settimana oggi, 18 dicembre, a partire dalle 14.45 su Canale 5. Il dating show condotto da Maria De Filippi anche oggi si concentrerà sul Trono Over. Le anticipazioni della puntata riservano i consueti colpi di scena ed emozioni, questa volta concentrati sulla storica coppia composta da Sossio ed Ursula....Continua a leggere

Francesca Del Taglia di Uomini e Donne in ospedale. Fan preoccupati - il messaggio su Instagram : Francesca Del Taglia, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha trovato l'amore col suo Eugenio Colombo, ha vissuto momenti di paura che l'hanno costretta a sottoporsi ad...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e lo scherzo agghiacciante ad Angela Di Iorio : da chi la fa corteggiare : I rapporti tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama Angela Di Iorio , si sa, non sono idilliaci. Il motivo di questi continui scontri a Uomini e Donne ? Le pretese di Angela sugli Uomini: devono ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi verso la scelta - l'amico : 'Spero scelga Claudia' : Continua a stupire il trono di Lorenzo Riccardi, diviso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Il tronista di Uomini e Donne sembra davvero indeciso tra la romana e la torinese, ma a spingerlo verso le braccia di una delle due sembrano essere proprio gli amici del milanese, esplicitamente schierati per la bionda corteggiatrice. La scelta per Lorenzo potrebbe non essere troppo lontana e magari avverrà a gennaio, prima delle annunciate puntate ...