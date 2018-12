Una radiografia in grafici dell' Italia

MotoGp - eseguita la radiografia sulla mano sinistra di Dovizioso : nessUna frattura per il pilota della Ducati : Il pilota della Ducati si è sottoposto ad una radiografia dopo la caduta in curva 5, la quale ha escluso qualsiasi frattura Sospiro di sollievo per Andrea Dovizioso e per la Ducati, il pilota forlivese infatti non ha riportato fratture dopo la caduta che lo ha visto protagonista nella prima giornata dei test di Jerez. AFP/LaPresse Trasportato alla Clinica Mobile in seguito alla scivolata arrivata in curva 5, DesmoDovi si è sottoposto ad ...