Una poltrona per due | lunedì in tv su Italia Uno e in streaming online su Mediaset Play

Blastingnews

: Andrea Camilleri si racconta in una bellissima intervista a Roberta Scorranese su @liberitutti del Corriere dell Se… - Corriere : Andrea Camilleri si racconta in una bellissima intervista a Roberta Scorranese su @liberitutti del Corriere dell Se… - BuratoM : @LFrankllin @araccontarlo Dategli una poltrona in Rai e 300 mila euro di debiti li paga con Sei mesi di lavoro dur… - malu124 : @PierPirla no, sono su una comoda poltrona vista mare -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Anche quest'anno il film Unaper due allieterà la vigilia di Natale deglini: come succede dall'ormai lontano 1997, anche per il 2018 la pellicola cinematografica diretta da John Landis sarà trasmessa da1 nella prima serata di24 dicembre a partire dalle ore 21,25. Oltre che in televisione, il film potrà essere visto anche insu, ovvero sull'app ufficiale e sul sito di. Dal titolo originale Trading Places, questo lungometraggio ha tra i protagonisti gli attori Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Prima di questo grande classico, il secondo canale dimanderà in onda I Simpson - il film, con inizio alle ore 19,40.Sinossi di Unaper due Nel prime-time della vigilia di Natale,24 dicembre,1 etrasmettono rispettivamente in tv e inil film Una ...