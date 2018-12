Una Fornace di stelle nascenti | Hubble “cattura” 12mila galassie dotate di vivaci nursery

meteoweb.eu

: @SkyTG24 L'acqua bagna, alla fornace fanno le tegole, non ci sono più le stagioni, d'inverno fa freddo, una rondine non fa primavera... - MaurizioChiossi : @SkyTG24 L'acqua bagna, alla fornace fanno le tegole, non ci sono più le stagioni, d'inverno fa freddo, una rondine non fa primavera... - ladyanakina : Una Fornace di stelle nascenti. - AnnaPerssonDR : ???? Una Fornace di stelle nascenti -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Miriadi di luci, colori e forme armoniose che punteggiano lo spazio profondo:si prepara a celebrare le imminenti festività natalizie con uno scatto ad hoc, che abbraccia bendistellari. La vasta popolazione di oggetti celesti – spiega Global Science – si trova nella costellazione meridionale della(Fornax), in un’area nota come ‘campo sud’ della mappatura Goods (Great Observatories Origins Deep Survey – Sounth Field). Il telescopio Nasa-Esa ha realizzato l’immagine con la fotocamera Wfc 3 (Wide Field Camera 3), utilizzando anche il filtro ultravioletto; questa tipologia di dati è stata poi combinata con quelli nell’infrarosso e nella luce visibile, raccolti dae da altri telescopi, sia spaziali che di terra. In questo modo, gli astronomi hanno potuto effettuare la più ampia panoramica diin ...