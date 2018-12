Un nuovo regno per l' albero della vita

Il nuovo DLC per Ni No Kuni 2 : Il Destino di un Regno arriverà questa settimana : Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno si prepara a ricevere un nuovo contenuto aggiuntivo.Come possiamo infatti vedere, un nuovo DLC sarà disponibile questa settimana , per la precisione a partire dal 13 dicembre. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bandai Namco per tutti i dettagli:Read more…

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno : annunciato il nuovo DLC The Lair of the Lost Lord : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato il DLC The Lair of the Lost Lord per Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno.Il DLC sarà acquistabile da questo inverno o verrà sbloccato automaticamente come parte del Season Pass.Nelle Rovine di Rubble è comparso un misterioso portale che conduce al Labirinto, una caotica fonte di corruzione che si sta diffondendo in tutto il mondo. E il Prince of Wraiths, il misterioso sovrano del Labirinto, ...