UE | ok a taglio CO2 auto del 37 | 5% al 2030 Associazione costruttori | ' Terremoto per

Emissioni CO2 - l’UE decide un taglio del 37 - 5% per le auto entro il 2030. Ma i costruttori non ci stanno : Dopo ore di colloqui e veti incrociati, ieri sera l’Europa dei trasporti ha partorito: entro il 2030 le Emissioni di anidride carbonica delle auto dovranno essere tagliate del 37,5%, con uno step intermedio del 15% fissato al 2025. Passaggio obbligato quello del 2025 anche per furgoni e pulmini, per i quali tuttavia la fatidica soglia del 2030 porterà una riduzione di CO2 “solamente” del 31%. La decisione dovrà ora essere ...