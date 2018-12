Turiste uccise durante una vacanza in Marocco | avevano 24 e 28 anni

caffeinamagazine

Marocco, due turiste uccise e decapitate durante il trekking nell'Atlante

(Di martedì 18 dicembre 2018) Studentesse trovate morte con una ferita da arma da taglio al collo in. Secondo un testimone rimasto anonimo ma citato dai media le duescandinave “sarebbero state decapitate”, ma è ancora da verificare. Erano in, sulle montagne dell’Alto Atlante e, come reso noto dal ministero degli Interni, i corpi delle due giovani donne, una di origine danese e l’altra norvegese, sono stati ritrovati lunedì mattina in una “regione montuosa isolata” a dieci chilometri da Imlil, un piccolo villaggio dell’Alto Atlante dovemontato la loro tenda. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le circostanze “di questo atto criminale”, ha aggiunto la fonte.Le vittime di questa tragedia si chiamavano Louisa Jespersen e Maren Ueland erispettivamente ventiquattro e ventotto. Stando a quanto ricostruito finora, le due ragazze viaggiavano sull’Alto ...