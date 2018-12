Turismo | Gruppo Zaia | proroga Bolkestein | la Lega unica a dare voce ai balneari

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (4) : (AdnKronos) - Per il Presidente del Gruppo Save , Enrico Marchi, “l'aeroporto di Venezia è pronto ad ospitare un volo diretto d alla Cina e a diventare un punto di ingresso per i circa 800.000 viaggiatori cinesi che ogni anno visitano la Regione Veneto . Il Marco Polo e alcune compagnie aeree cinesi so

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (3) : (AdnKronos) - “Se il Veneto è la Regione leader in Italia per numero di arrivi di visitatori cinesi – ha sottolineato l’assessore Caner – non lo è per le presenze e ciò dipende sicuramente dall’assenza di un collegamento aereo diretto. Che Venezia eserciti una fortissima attrazione anche sui mercati