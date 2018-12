Tumori | 750 pazienti italiani ‘candidabili’ all’immunoterapia Car-T

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) L’ultima frontiera dell’ingegneria genetica, la terapia Car-T, prevede l’uso delle cellule del paziente ‘addestrate’ a riconoscere quelle tumorali, per combattere linfomi o leucemie. “Sono circa 750 iin Italia, giovani e adulti colpiti da leucemia diffusa a grandi cellule B e da linfoma follicolare, eleggibili per questo tipo di terapia, solo però in secondo linea e se non rispondono alle cure convenzionali. Tra pochi mesi anche l’Aifa, dopo l’Ema, dovrebbe dare il via libera. Realisticamente possiamo aspettarci un risposta di efficacia del 30-40%.La terapia funziona, ma vanno ancora studiati bene e approfonditi gli aspetti di neurotossicità, le infezioni e la sindrome da rilascio citochinico”, spiega Paolo Corradini, presidente della Società italiana di ematologia, nel suo intervento via Skype al convegno al Senato ...