: • Cyber News • #Trump, un decreto per l'Armata Spaziale - Cyber_Feed : • Cyber News • #Trump, un decreto per l'Armata Spaziale - TelevideoRai101 : Trump, un decreto per l'Armata Spaziale - HHnoraH : RT @NewsTG_: #ULTIMORA USA: Il presidente Trump ha firmato il decreto per creare lo Space Command che supervisionerà le attività militari n… -

Firmato dal presidente Usa ilche crea lo "Space Command" per una spesa di 800mln di dollari in 5 anni. Il centro dovrà pianificare le operazioni militari nello spazio agli ordini del Pentagono. Una sorta di, per difendere il sistema dei satelliti statunitensi per la navigazione,la sorveglianza e le comunicazioni di intrusioni "ostili" di Cina e Russiainoltre ha rinunciato ad inserire nella legge di Bilancio le risorse di 5 miliardi per il Muro alla frontiera con il Messico."Troveremo altri modi",dice.(Di martedì 18 dicembre 2018)