Trump alla Fed | «Folle alzare i tassi»

Bimbo in fin di vita : travel ban di Trump vieta alla mamma di vederlo : Il caso di un Bimbo ricoverato in Usa in gravissime condizioni e della mamma a cui è stato vietato di vederlo per l'ultima volta in quanto proveniente dallo Yemen, uno dei Paesi a rischio e inseriti nel cosiddetto travel ban voluto dal Presidente Trump con l'obiettivo di proteggere gli Stati Uniti dall'ingresso di terroristi stranieri sul suolo nazionale.Continua a leggere

Cambiamenti climatici - Gallaudet (NOAA) : “Non aggiorno Trump da 2 anni” : Timothy Gallaudet, a capo della National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia governativa statunitense che monitora anche i Cambiamenti climatici, ha reso noto di non avere mai discusso della questione col presidente Trump, almeno negli ultimi due anni. “Io non ho aggiornato il presidente“, ha dichiarato durante una conferenza stampa a margine di un convegno, come riportato dall’agenzia Ap e da Bloomberg. Trump ha ...

Clima - Trump su Twitter : gilet gialli e Macron “giunti alla mia stessa conclusione” : Secondo il presidente USa Donald Trump, Emmanuel Macron e i gilet gialli hanno dimostrato di comprendere la scelta degli Stati Uniti di ritirarsi dall’accordo di Parigi sul Clima: lo scrive su Twitter il tycoon, in riferimento alla crisi in corso in Francia tra manifestanti e governo. “Sono lieto che il mio amico Emmanuel Macron e i manifestanti a Parigi concordino con le conclusioni cui io sono giunto due anni fa. L’accordo di ...

Clima - Schwarzenegger alla COP24 : “Trump è pazzo” : L’ex governatore repubblicano della California, Arnold Schwarzenegger, ha definito “folle” (utilizzando il termine Yiddish “meshugge”) il presidente Donald Trump per le sue posizioni sui cambiamenti Climatici e per la sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi. L’ex governatore si trova a Katowice, in Polonia, per la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima COP24 alla quale ...

G20 - Trump alla ricerca di un'intesa con Xi Jinping : Teleborsa, - Il presidente americano Donald Trump sembra essere piuttosto convinto che riuscirà a trovare un'intesa commerciale con il presidente cinese Xi Jinping , che incontrerà proprio oggi, 1° ...

G20 - Trump alla ricerca di un'intesa con Xi Jinping : Il presidente americano Donald Trump sembra essere piuttosto convinto che riuscirà a trovare un' intesa commerciale con il presidente cinese Xi Jinping , che incontrerà proprio oggi, 1° dicembre 2018, ...

Cina : nuovi segnali di rallentamento dell'economia alla vigilia del summit Trump-Xi : Pechino, 30 nov 05:10 - , Agenzia Nova, - Gli ultimi indicatori macroeconomici pubblicati dal governo cinese confermano il rallentamento della crescita della seconda economia mondiale.... , Cip,

Mosca blinda il mar d'Azov - Kiev si appella alla Nato. E intanto Trump annulla l'incontro con Putin : L'Europa, ostaggio di due presidenti: delle mire espansioniste di uno (Vladimir Putin) e di azzardati e pericolosi calcoli elettorali dell'altro, Petro Poroshenko. Con l'omologo americano Trump che, nel frattempo, si mette di traverso, cancellando l'incontro con Putin previsto a latere del G20 di Buenos Aires, per via dell'arresto da parte russa dei marinai ucraini.Un "fiammifero" che rischia di far esplodere una nuova Guerra fredda, ma che ...

Per Trump il Nicaragua è una minaccia alla sicurezza nazionale Usa. E blocca i beni della vice di Ortega : Per Donald Trump il governo del Nicaragua è una minaccia per la sicurezza nazionale e politica per gli Stati Uniti, a tal punto da aver ordinato che siano bloccati i beni o interessi delle persone che si sono rese responsabili o sono complici degli abusi contro i diritti umani commessi nel paese che dallo scorso 18 aprile vive una grave situazione di crisi.Mentre il governo sull'argomento sorvola, fonti vicine alle ONG stimano che nel ...

Melania Trump mostra gli addobbi natalizi alla Casa Bianca : su Twitter la prendono in giro : “Tesori americani”: era questo il tema delle decorazioni natalizie alla Casa Bianca. Negli intenti, doveva essere un forte richiamo alla tradizione ma poi, nella pratica, i 14mila addobbi allestiti nella residenza del presidente degli Stati Uniti sono diventati motivo di prese in giro nei confronti di Melania Trump. È stata infatti la First Lady a scegliere personalmente il colore “rosso sangue” che fa da fil rouge (è proprio il caso ...

Natale alla Casa Bianca : Melania Trump diffonde il video degli addobbi : Anche quest'anno la first lady americana ha addobbato la Casa Bianca per Natale e come sempre ci sono stati molti commenti negativi che sono seguiti alla diffusione del video ufficiale con cui viene mostrata la dimora presidenziale decorata per le feste. Gli addobbi del 2018 sono ancora più sfarzosi di quelli del Natale 2017. Infatti quest'anno il colore predominante è stato il rosso, cosa che ha causato non poche critiche. Numeri da capogiro ...

Usa - Trump boccia la Federal Reserve e nega l'allarme sui cambiamenti climatici : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: clima economia Federal Reserve usa Protagonisti: Jerome Powell © Riproduzione riservata 28 novembre 2018 Articoli ...

'Il cambiamento climatico impatta sull'economia'. Ma Trump non crede alla relazione della Casa Bianca : I dati dello studio condotto da scienziati provenienti da 13 agenzie federali dimostrano l'impatto economico del cambiamento climatico negli Stati Uniti

Trump non esclude dazi sugli iPhone importati dalla Cina - : Lo ha detto in una intervista al Wall Street Journal. Il presidente degli Stati Uniti ha previsto inoltre che i dazi aumenteranno al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi