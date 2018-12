Trovato accordo con Bruxelles Ma è giallo sulla manovra

Manovra : 'Trovato l'accordo con l'Ue' - lo annunciano fonti del Mef : Il governo italiano ha trovato un accordo con la Commissione europea sulla Manovra: lo fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia senza aggiungere per il momento altri dettagli. Domani alle 12 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà in Senato. A Bruxelles venerdì scorso era stata avviata una trattativa a ...

Manovra - fonti Mef danno l'annuncio : "Trovato l'accordo Roma-Bruxelles" |Ma P. Chigi frena : "Serve riservatezza" : Di Maio: "Sono molto fiducioso: questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione".

Manovra economica : Trovato l'accordo tra Conte - Di Maio e Salvini : l'accordo sulla Manovra economica è stato trovato. Questa è la buona notizia. Anche se, secondo diversi retroscena, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dovuto fare la voce grossa con i due Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tanto che, ad un certo punto, per poter sbloccare la situazione sarebbe arrivato a minacciare di rimettere il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ipotesi poi ...

Salvini sulla Manovra : Trovato l'accordo su riduzioni fiscali e taglio pensioni d'oro : Ci sono volute quattro ore per raggiungere un compromesso sulle misure della Manovra e sulla stesura della proposta da mandare a Bruxelles con il deficit al 2,04%. Da quanto riferiscono alcune fonti a Palazzo Chigi e dalle parole del vicepremier Salvini, intervistato dopo il Vertice, sembra sia stato raggiunto l'accordo che mantiene le promesse fatte ai cittadini e allo stesso tempo contiene le misure entro i limiti richiesti dall'Europa. Le ...

Ecotassa auto 2019 - Trovato l’Accordo : solo per auto extra lusso e Suv : Non aveva fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già aveva scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. Per questo, dopo un tira e molla durato giorni e attacchi ...

Manovra - Trovato l'accordo : "Ecotassa per le auto di lusso" : "Le coperture per arrivare al deficit al 2,04% del pil ci sono", assicura il governo. Come? Con l'ecotassa sulle auto - "ma solo quelle extra lusso" - i tagli alle "pensioni d'oro" e la riduzione delle tariffe Inail. Sarebbe questo l'accordo raggiunto questa sera dal governo per evitare le sanzioni dell'EuropaIl premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove ...

Meeting Vienna : accordo Trovato tra membri Opec e non sui tagli alla produzione : accordo fatto tra l'Opec e i membri non Opec " Russia in testa - per il taglio alla produzione di petrolio. Secondo fonti vicine al Meeting di Vienna ancora in corso, sarebbe stato raggiunto un ...

G20 - Trovato accordo su testo finale : 'Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto e esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici'. Il presidente argentino ...

Sosta a pagamento Ragusa - Trovato accordo per dipendenti Tribunale : Tariffe agevolate per i lavoratori del Tribunale e della prefettura di Ragusa. Raggiunto un accordo al termine di un vertice al Comune.