TripAdvisor il Colosseo l attrazione più prenotata al mondo La top 10

Per TripAdvisor il Colosseo è l’attrazione più popolare del mondo nel 2018 : Secondo le rilevazioni di TripAdvisor nel 2018 è il Colosseo l'attrazione più popolare del mondo nel 2018. Seguono i Musei Vaticani, la Statua della Libertà di New York City, quarto il Parco Archeologico di Pompei. Anche il Canal Grande di Venezia nella top ten internazionale. In Italia exploit della Toscana.Continua a leggere