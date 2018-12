Trento | per l' ultimo dell' Anno festa in Piazza Duomo con la musica dei Queen

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia si gioca tutto contro Ulm. Doppia sfida spagnola per Torino e Trento - già eliminate : Si apre oggi la decima e ultima giornata della prima fase a gironi dell’EuroCup 2018-2019 di Basket. Destini diversi per le tre formazioni italiane impegnate: Trento e Torino saluteranno la competizione non avendo più possibilità di passare il turno, mentre Brescia si giocherà la qualificazione alla Top16 nella sfida contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm. La prima a scendere in campo, questa sera alle 20.30, sarà la Dolomiti Energia Trento. ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...

Trento Modena - risultato live 0-0 - streaming video Rai : in campo - si comincia! - Superlega volley - : Diretta Trento Modena streaming video Rai, orario e risultato live del big-match di pallavolo per la Superlega di volley , oggi domenica 16 dicembre, .

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : nell’anticipo Trento supera Reggio Emilia e abbandona l’ultimo posto in classifica : Sfida salvezza estremamente delicata nell’anticipo della decima giornata di Serie A 2018-2019 di Basket. La Dolomiti Energia Trento supera la Grissin Bon Reggio Emilia con il punteggio di 68-60 al termine di una partita condotta per ampi tratti dalla formazione di Maurizio Buscaglia, ma decisa soltanto negli ultimi minuti. Con questo successo la squadra di casa abbandona l’ultimo posto in classifica e si riporta proprio sulla ...

Funerali in Duomo Trento per Megaliszzi : ANSA, - Trento, 15 DIC - Saranno celebrati in Duomo dal vescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, i Funerali di Antonio Megalizzi, il giovane reporter ucciso nell'attentato di Strasburgo. Nel frattempo è ...

Trento - boscaiolo in nero muore sul lavoro : datore sposta corpo per evitare 'guai' : Un incidente sul lavoro mortale doveva sembrare una fatalità. Per evitare 'guai', il titolare di una ditta boschiva di Belluno aveva rimosso il corpo dell'operaio deceduto, che aveva preso a lavorare in nero, dal luogo in cui era accaduto l'infortunio, e l'aveva gettato in un fosso per simulare una caduta accidentale. Ora, a distanza di un mese dal ritrovamento del cadavere di Vitali Mardari, immigrato moldavo di 28 anni, ucciso da un cavo che ...

Megalizzi : minuto di silenzio per onorare la memoria di Antonio questa sera prima di Trento-Reggio Emilia : Ai suoi familiari e a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze dell'intero mondo della pallacanestro italiana. Il presidente Petrucci, per onorare e ricordare Antonio, ha disposto che si ...

Antonio Megalizzi. A Trento proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie : La scomparsa di Antonio Megalizzi ha lasciato attonita un’intera città che si interroga sulla brutalità dell’assassinio. Trento si riconosce nei

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : anticipo per la salvezza tra Trento e Reggio Emilia - Milano fa visita a Sassari - Venezia contro Brindisi : Decima giornata della Serie A di Basket che si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Dolomiti Energia Trento e la Grissin Bon Reggio Emilia. Difficile da pronosticare ad inizio anno, ma a questo punto del campionato è una sfida salvezza, visto che si affrontano l’ultima e la penultima della classifica. Un match che può davvero essere importante e che può rilanciare una delle due formazioni e far piombare ancora di più in crisi ...

Superlega : Lube in anticipo - big match Trento-Modena : Julio Velasco, Allenatore Azimut Leo Shoes Modena,- ' Giocare contro i Campioni del Mondo? Non mi fa nessun effetto particolare. Sappiamo che con Trento sarà una partita molto difficile, loro sono ...

Trento - INCIDENTE SUL LAVORO/ Operaio moribondo gettato nel dirupo perché 'in nero' : TRENTO, Operaio in nero muore sul LAVORO. L'imprenditore sposta il cadavere, ma i carabinieri lo incastrano dopo una breve indagine

Trento - operaio in nero muore sul lavoro/ L'imprenditore getta via il cadavere ma i carabinieri lo incastrano : Trento, operaio in nero muore sul lavoro. L'imprenditore sposta il cadavere, ma i carabinieri lo incastrano dopo una breve indagine

Trento - operaio in nero muore sul lavoro : imprenditore sposta il cadavere per sviare le indagini : Il titolare di un'impresa boschiva dovrà rispondere delle accuse di omicidio colposo, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e frode processuale. La denuncia è ...

Trento - operaio in nero muore sul lavoro : imprenditore getta il corpo in un dirupo : L'uomo ha perso la vita installando una teleferica ma il titolare ha fatto trovare il corpo da un'altra parte per mascherare l'infortunio.