Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10 | 30

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST, CHIUSO PER UN INCIDENTE TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONEDEL FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA AL PINCIANO CHIUSA AL Traffico VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA È CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA A S.GIOVANNI Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA è CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA è CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INCIDENTE SEGNALATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI VIA LIVORNO : AL MOMENTO LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA PRENESTINA A TIBURTINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA DEI FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FUORI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA LAURENTINA A TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 FDA VIA DEI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA VIA DEIO ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA VIA DEIO ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA ARDEATINA IN CARREGGIOATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA CODE A TRATTI IN VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA PORTONACCIO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA PORTONACCIO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10 | 30
VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10:30 (Di martedì 18 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST, CHIUSO PER UN INCIDENTE TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONEDEL FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA AL PINCIANO CHIUSA AL Traffico VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO ALLA TANG.EST, VERSO IL CENTRO. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA DEI CAMPI SORTIVI A VIA DELLE VALLI. IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA , POI DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ...
romadailynews
matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Centro Direzionale (Km 758) e A1 Allacciamento A3… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2018 ore 10:30', su #spreaker… -
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