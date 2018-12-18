Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08 | 30

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INCIDENTE SEGNALATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI VIA LIVORNO : AL MOMENTO LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA PRENESTINA A TIBURTINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA DEI FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FUORI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA LAURENTINA A TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 FDA VIA DEI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA VIA DEIO ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA VIA DEIO ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA ARDEATINA IN CARREGGIOATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA CODE A TRATTI IN VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA PORTONACCIO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA PORTONACCIO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA DEI FIORENTINI DIREZIONE CENTRO Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 DIOREZIONE SAN GIOVANNI SULLA METRO A È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA, I ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA DEI FIORENTINI DIREZIONE CENTRO Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 DIOREZIONE SAN GIOVANNI SULLA METRO A È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA, I ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE A VIA FILIPPO FIORENTINI INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E BUFALOTTA, REGOALARE IL Traffico SUL RESTO DELLA CARREGGIATA ESTERNA, ...
Grave incidente a Roma nord : Traffico in tilt : Nella Capitale code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare dalla diramazione Roma nord a Casal Monastero per incidente. Lo comunica Astral Infomobilita'.
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08 | 30
VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08:30 (Di martedì 18 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA è CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN PROSSIMITÀ DI VIA AMITERNO : INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO ,VERSO S.GIOVANNI, CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI FINO ALLA NOMENTANA . SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ...
romadailynews
matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico #incidente - SS148 via Pontina code tra Spinaceto e viale dell'Oceano Atlantico > Eur #luceverde - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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