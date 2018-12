Ciclismo – Fabio Aru al Tour de France 2019? Il direttore sportivo della UAE Emirates dà un indizio importante : Fabio Aru potrebbe disputare il Tour De France 2019, il ciclista sardo considerato dal suo direttore sportivo una buona pedina da schierare alla Grande Boucle Al contrario di Vincenzo Nibali, che ha rivelato tutti i suoi appuntamenti della prossima stagione (VEDI QUI), rimangono sconosciuti gli obiettivi di Fabio Aru nel 2019. Il direttore sportivo della UAE Emirates, Joxean Fernández Matxin, però fa trapelare alcuni dettagli interessanti ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Ciclismo – Regalo di Natale commovente per Thomas : il britannico riceve un nuovo trofeo del Tour de France dopo il furto dello scorso ottobre [VIDEO] : Speciale sorpresa per Geraint Thomas questa mattina: consegnato un nuovo trofeo del Tour de France al britannico del Team Sky Domenica speciale per Geraint Thomas: il ciclista britannico del Team Sky ha ricevuto una fantastica sorpresa, un Regalo di Natale anticipato, inaspettato e graditissimo. Thomas è stato ospite di Sunday Brunch, un programma televisivo della BBC, durante il quale è stato incredibilmente sorpreso: il britannico ha ...

Ciclismo - Chris Froome svela i piani per il 2019 : “Il mio obiettivo sarà il Tour de France” : La nuova stagione di Ciclismo è ormai alle porte e i big del circuito stanno gradualmente rivelando il loro programma di gare per il 2019. Dopo che Vincenzo Nibali ha annunciato ieri che correrà sia al Giro d’Italia che al Tour de France, oggi ha svelato i propri piani un altro campionissimo, il britannico Chris Froome. Il capitano del Team Sky, in un’intervista rilasciata alla BBC, ha dichiarato che il prossimo anno punterà tutto sul Tour de ...

Giro d'Italia 2019 - Vincenzo Nibali conferma sua partecipazione. Sarà al via anche del Tour de France : Ricordiamo che è il secondo italiano dopo Gimondi ad aver vinto Giro, 2013-2016,, Vuelta, 2010, e Tour, 2014,, un'impresa riuscita a solo 7 corridori al mondo. Oltre alla Milano Sanremo, 2018, ha ...

Ciclismo – Giro d’Italia o Tour de France? Nibali ha deciso : “ecco quali corse correrò nel 2019” : Vincenzo Nibali e il suo importante annuncio in vista della stagione 2019: ecco le corse che il ciclista siciliano disputerà l’anno prossimo Dopo una stagione dura, Vincenzo Nibali è carico in vista degli appuntamenti a cui prenderà parte nel 2019. Il ciclista della Bahrain Merida, in questi giorni impegnato alla presentazione ufficiale del suo team sull’isola di Hvar (Croazia), ha dichiarato a Gazzetta dello Sport: “correrò il ...

Calendario 2019 Vincenzo Nibali : la programmazione delle gare. Lo Squalo a Giro d’Italia e Tour de France - esordio il 6 febbraio : Vincenzo Nibali ha ufficialmente svelato il proprio Calendario per la prossima stagione. Lo Squalo ha comunicato che parteciperà al Giro d’Italia e al Tour de France, dunque lo vedremo all’opera in entrambe le grandi corse a tappe anche se punterà maggiormente sulla Corsa Rosa dove andrà a caccia del terzo sigillo ma siamo certi che anche alla Grande Boucle non si tirerà indietro visto che ha un conto aperto dopo l’incidente ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali show : “Parteciperò al Giro d’Italia e al Tour de France”. Lo Squalo svela il programma del 2019 : L’annuncio è arrivato: Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia e al Tour de France 2019! Lo Squalo ha svelato il programma per la prossima stagione e ha deciso di essere presente a entrambe le grandi corse a tappe: prima andrà a caccia della terza maglia rosa della carriera (diventerebbe il più anziano di sempre a riuscirci, la tripletta è riuscita solo a grandi fenomeni come Bartali, Gimondi, Hinault, Magni) poi cercherà una ...

Ciclismo - Sky lascia il ciclismo - la lettera del Team ai tifosi : 'non ci sono garanzie - ma entro il Tour de France faremo chiarezza' : ... le parole della squadra dopo l'annuncio d'addio di Sky alle gare di ciclismo al termine della stagione 2019 Questa mattina la compagnia Sky ha annunciato il suo addio dal mondo delle corse di ...

Ciclismo – Sky lascia il ciclismo - la lettera del Team ai tifosi : “non ci sono garanzie - ma entro il Tour de France faremo chiarezza” : Il Team Sky scrive ai suoi tifosi: le parole della squadra dopo l’annuncio d’addio di Sky alle gare di ciclismo al termine della stagione 2019 Questa mattina la compagnia Sky ha annunciato il suo addio dal mondo delle corse di ciclismo. Una notizia che lascia gli appassionati delle due ruote sorpresi e senza parole. Incerto il futuro del Team, che dopo la stagione 2019 potrebbe cessare di esistere. Dopo l’annuncio di Sky, ...