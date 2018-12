Torino | scuolabus con assicurazione scaduta | 400 disabili a piedi

ilgiornale

(Di martedì 18 dicembre 2018) Sono rimasti a, senza alcun mezzo per andare a scuola. Quattrocento bambinitorinesi sono stati costretti a rimanere a casa a causa dell'dei loro.Ad accorgersi della polizzasono stati gli stessi autisti della ditta Tundo. La data indicava il 30 novembre ed erano anche trascorsi i 15 giorni concessi dalla legge per mettersi in regola. Come riporta il Corriere, il servizio si è così bloccato. La Vincenzo Tundo spa ha decine di appalti in numerose città italiane dove non c'è stato alcun problema con le assicurazioni. Solo asi sono verificati i disguidi."Tutti i mezzi sono coperti da Rc auto già dalla mezzanotte del 15, ma è andato in tilt il sistema dell"agenzia assicurativa per cui questa volta non è stato possibile consegnare i tagliandi in tempo - hanno spiegato dalla ditta -. Si tratta di una polizza a libro matricola, che ...