The 100 6 ci sarà? Prime anticipazioni in attesa del finale della 5ª stagione il 18

Link di The Legend of Zelda : Breath of The Wild è stato ridisegnato oltre 100 volte : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è senza dubbio un capolavoro open-world, un gioco che offre qualcosa di nuovo in ogni area e la riprogettazione per il gioco di Link è stata praticamente perfetta, anche se gli sviluppatori hanno impiegato un bel po' di tempo per arrivare alla scelta finale.Il produttore Eiji Aonuma e altri sviluppatori hanno recentemente contribuito a un nuovo artbook per Breath of the Wild, e al suo interno, si discute ...

I momenti più difficili dei Bellarke in The 100 secondo Eliza Taylor e Bob Morley (video) : Fare il leader non è facile, e i Bellarke in The 100 lo sanno molto bene. I protagonisti della serie post apocalittica hanno affrontato diverse insidie nel corso di cinque stagioni; momenti difficili che hanno contribuito ad avvicinarli, ma anche a separarli. Il loro rapporto ha attraversato alti e bassi, però alla fine hanno sempre trovato il modo per ritrovarsi. In un'intervista con TV Guide, Eliza Taylor e Bob Morley hanno fatto un salto nel ...

The Flash 5×08 porta i fan a spasso nel tempo tra lo scontro con Savitar e quello con Zoom : l’effetto nostalgia nel 100° episodio : Tra The Flash 5x08 e il crossover Elseworlds in onda la prossima settimana negli Usa il passo sarà breve e questo riempirà il cuore dei fan della serie con Grant Gustin che saranno impegnati in una vera e propria giostra di sentimenti e sensazioni. Prima dello scambio di identità e di ruoli del maxi crossover con Supergirl 4 e Arrow 7, The Flash 5 ha dovuto affrontare un traguardo importante, quello dell'episodio numero 100, con un salto ...

The 100 6 : svelata una delle location della sesta stagione : The 100 6 news & anticipazioni – Dopo aver visto le prime foto promozionali della sesta stagione, è arrivato il momento di conoscere una delle location in cui vedremo Clarke ed i Sopravvissuti. La struttura appare a metà via fra un ingresso in stile Medioevo ed una struttura più moderna. La doppia scalinata che raggiunge il palco sulla facciata principale ci lascia intuire che in The 100 avremo a che fare con il leader di una nuova ...

Primo promo di The Flash 5×08 : un viaggio nel tempo e i nemici di sempre per l’episodio numero 100 : Cento candeline pronte a farsi spegnere dai e Primo promo di The Flash 5x08: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa della visione dell'episodio numero 100 in onda negli Usa martedì prossimo, 4 dicembre. Siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo 2018 e non solo in termini di settimane ma anche di episodi delle serie tv americane e, in particolare, di The Flash 5 che saluterà il suo pubblico con un episodio epico e poi il ...

Due new entry nel cast di The 100 6 per ostacolare i Bellarke? Nuove foto dal set con i protagonisti : Il cast di The 100 6 continua a crescere. Dopo l'arrivo di JR Bourne da Teen Wolf, sono stati annunciati due nuovi attori che faranno parte della sesta stagione. Lo show post-apocalittico tornerà sugli schermi americani il prossimo anno, ma dal set sono giunte le primissime foto del nuovo capitolo. La quinta stagione si era conclusa con il criminale McCreary che aveva lanciato un potente missile distruttivo sulla Terra, costringendo i suoi ...

Grand Theft Auto V a quota 100 milioni di copie distribuite : Take-Two Interactive ha annunciato un importante traguardo per GTA 5 nel suo ultimo report finanziario.Come segnala Dualshockers, Grand Theft Auto V ha ora venduto (spedito al dettaglio) 100 milioni di unità su tutte le piattaforme. L'ultima volta che siamo stati aggiornati sulle vendite di GTA 5 il numero di copie era fermo a 95 milioni nel mese di maggio.Grand Theft Auto V è ora ufficialmente il terzo gioco di tutti i tempi a superare i 100 ...

Oltre 100 mila persone alla Maker Faire di Roma The European Edition : Tantissima attenzione è stata dedicata anche all'ambiente, al risparmio energetico, al riutilizzo dei materiali ed all'economia circolare, alla quale in particolare era dedicato il ristorante Eni. ...