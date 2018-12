Thailandia | lo invitano per un rapporto intimo in tre | turista inglese drogato e derubato

Blastingnews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Non sarà sicuramente facile per George Leece, un 56enne, dimenticare la sua vacanza in. L'uomo infatti sostiene di essere statoe poi, dopo aver tentato di portare nella sua stanza d'albergo due donne per poter avere una tre ". L'uomo, almeno così riporta la stampa, in particolare il quotidiano Mirror, pare stesse tornando nella struttura ricettiva, quando si è messo a chiacchierare con una donna per le strade di Pattaya. Il 56enne il giorno dopo doveva proseguire il suo viaggio, e doveva recarsi nelle Filippine, quindi aveva deciso di passare una serata diversa dalle altre, provando anche a divertirsi in maniera diversa. Dopo aver abbordato le due ragazze, una di queste si è ritirata, mentre l'altra lo ha seguito nella sua stanza. Tutto ciò, apposta che in una notte romantica, si sarebbe trasformato in una colossale ...