Terzo valico e Tap | avanti coi lavori Che fine hanno fatto le analisi costi-benefici?

Terzo valico - Furlan - Cisl - : "Buona notizia ma quanto tempo perso" : Spiegheremo quale impatto positivo avrebbero sulla nostra economia e quali negatività scaturiranno dall'eventuale decisione dell'esecutivo di non dare seguito ai cantieri. Ma non è un assegno in ...

Terzo valico - firmato avvio lavori quinto lotto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fico : 'Tap e Terzo valico - M5s vada nei territori e chieda scusa' - : Il presidente della Camera, Roberto Fico, intervistato da Lucia Annunziata a '1/2h in piu", affronta i temi caldi della politica attuale.

Terzo valico - Fico : “Se ci sono promesse elettorali mancate si va dagli elettori e si ridiscute. Tav? Non si farà” : “Se ci sono delle promesse elettorali mancate si va dai cittadini a cui si sono fatte le promesse, ci si mette intorno ad un tavolo e si ridiscute”, così il Presidente della Camera Roberto Fico a margine della due giorni organizzata dalla piattaforma Rousseau. “Sulla TAV – continua Fico – ho già detto come la penso, non credo si farà”. L'articolo Terzo valico, Fico: “Se ci sono promesse elettorali ...

I no Terzo valico bruciano una bandiera 5 Stelle : "Siete come il Pd" : La mossa con cui il ministro Toninelli ha annunciato che il Terzo Valico si farà , ha mandato su tutte le furie il popolo degli attivisti che da sempre si battono contro la realizzazione della linea ...

La retromarcia di Toninelli : “Il Terzo valico si farà - annullarlo costerebbe oltre 1 miliardo” : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha annunciato che il Terzo Valico si farà. "Se vogliamo rimediare almeno in parte ai danni del passato, rendendo il Terzo Valico una infrastruttura utile dal punto di vista logistico e adatta a migliorare anche il servizio regionale sulla tratta parallela, bisogna innanzitutto che esso sia davvero ben collegato con Genova. Stando ai risultati della valutazione costi-benefici il ...

Terzo valico - Toti : “Via libera di Toninelli? Meglio tardi che mai - ora a parole seguano i fatti” : “Meglio tardi che mai, ora mi auguro che alle parole seguano le azioni” così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato la decisione del ministro Danilo Toninelli di sbloccare i lavori per il Terzo Valico che collegherà Genova a Tortona. “Ho letto una serie di modifiche che il ministro vorrebbe apportare al progetto, non ne colgo molto il senso ma ben venga tutto quello che potrà migliorare l’opera, l’essenziale ora è ...

Chiamparino : “Toninelli ha dato il via libera al Terzo Valico. Forza ministro - il prossimo colpo è la Tav” : “Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino. “Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo ...

Il governo ha scoperto di non poter fermare nemmeno il Terzo Valico : Foto Fabio Cimaglia / LaPresse Dopo il Tap, è il momento del Terzo Valico. Con un lungo post su Facebook, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato lo sblocco dei lavori sulla linea dell’alta velocità che dovrebbe collegare Genova a Milano e Torino, ferma da mesi in attesa dei risultati dell’analisi costi-benefici. Cos’è il Terzo Valico Il Terzo Valico – conosciuto anche come Terzo Valico dei Giovi – è una ...

"Il Terzo valico è un frutto avvelenato ma si farà" - Toninelli scioglie le riserve : Il Terzo Valico dei Giovi si farà. Sulla nuova linea ferroviaria ad Alta velocità che si snoda tra Genova e Tortona, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, alla fine ha ...

L’Istantanea – Il ministro Toninelli - il Terzo valico e quei soldi buttati dalla finestra : Il governo sbaglia molto, qualche volta però ci azzecca e bisogna pur dirlo. Per esempio il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, molto sbeffeggiato in rete per le sue gaffes (vere e/o presunte), ha voluto l’analisi tecnica dei costi/benefici su tutte le grandi opere. Un’idea di buon senso: se decido un investimento importante devo anche esser certo che l’opera sia davvero utile. L’idolatria verso le cosiddette grandi opere ha ...

Toninelli : 'Terzo valico si farà - ma solo perchè fermare l'opera costerebbe troppo' : Ultimo capitolo di una tormentata vicenda che inizia nel 1991. 'Frutto avvelenato del passato' la definisce il ministro delle Infrastrutture -

Dietrofront di Toninelli : "Il Terzo valico va fatto" : ... sulla quale il M5s ha posto sin dal suo avvio forti dubbi - premette Toninelli - Siamo di fronte a uno dei tanti dossier avvelenati che ci hanno lasciato i professionisti della politica, ma che ...

Toninelli : Terzo valico - avanti non così : 0.01 "Il Terzo Valico non può che andare avanti.Ma farlo andare avanti non significa condurlo a termine così com'è,bensì rendere l'opera efficiente rispetto to agli scopi". Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Toninelli, rendendo noto su Fb l'esito dell'analisi costi-benefeci sull'opera. Il costo dell'opera a finire "supererebbe i benefici per 1 miliardo e 576milioni, ma "il totale dei costi del recesso ammonterebbe a circa 1,2 mld di ...