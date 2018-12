Terrorismo in Italia | attenzione alta dopo l' attentato di Strasburgo

Progettava attentato a San Pietro/ "Noi contro loro" - così alimentiamo il Terrorismo in Italia : Un ventenne somale è stato arrestato. Progettava un attentato a San Pietro nei giorni di Natale e voleva bombe in tutte le chiese d'Italia

Terrorismo - Bari : convalidato il fermo del 20enne somalo | Intercettato mentre diceva "mettiamo le bombe in tutte le chiese d'Italia - lo vuole Dio" : E' stato convalidato il fermo del 20enne somalo Mohsin Ibrahim Omar, condotto in carcere a Bari nei giorni scorsi per i reati di associazione con finalità di Terrorismo, istigazione e apologia del Terrorismo, aggravate dall'utilizzo del mezzo informatico e telematico.

Dopo l'attentato di Strasburgo stretta antiTerrorismo in Italia : Natale blindato Dopo l'attentato di Strasburgo. L'antiterrorismo innalza il livello di allerta e tornano transenne e...

L'Italia aumenta al livello massimo i controlli antiTerrorismo dopo l'attentato di Strasburgo : dopo l'attentato di Strasburgo anche L'Italia innalza al massimo livello i controlli antiterrorismo in vista delle festività natalizie e di fine anno. L'indicazione a prefetti e questori è arrivata al termine della riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) svoltasi al Viminale per analizzare il quadro della minaccia dopo gli eventi francesi.VIDEO - Spari a Strasburgo, le urla al mercatino di ...

Terrorismo - individuata dal Ros cellula Isis che rapì cooperante italiano : Sono stati individuati i sequestratori del cooperante italiano Federico Motka, che fu rapito in Siria nel 2013. Il gip di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni uomini ritenuti appartenenti all’Isis e indagati per associazione con finalità di Terrorismo internazionale e sequestro di persona a scopo di Terrorismo. Grazie anche alla cooperazione giudiziaria e di polizia attivata tra i Paesi europei ...

Luigi Bisignani - Terrorismo : 'Spie indiane a Roma - cosa rischia l'Italia'. Servizi segreti - scoop inquietante : Lo dimostra la cronaca degli ultimi giorni con milioni di indirizzi 'bucati', compresi quelli dei tribunali; mentre il terrorismo stragista per ora ci ha risparmiato. Che Dio ce la mandi buona', ...

Terrorismo - paura per alto rischio in Italia. Anche scuole monitorate : Continua ad incrementarsi, ed in modo decisamente allarmante, il numero dei jihadisti e degli integralisti islamici presenti in Italia per i quali viene decretata l"espulsione dai confini nazionali a causa di un incombente rischio Terrorismo.I numeri che si possono registrare nel nostro Paese sovrastano decisamente quelli rilevabili in altre zone del continente europeo e mostrano che ci troviamo dinanzi ad un fenomeno in costante ascesa. Basti ...

Cresce il numero di espulsioni per Terrorismo in Italia : è primato Ue - : Sono in tutto 105 i provvedimenti presi nell'ultimo anno dal ministero dell'Interno, dalle Prefetture e dalle autorità giudiziarie: un dato superiore a quello di tutti gli altri Stati dell'Unione ...

Terrorismo - Italia prima in Ue per numero di espulsioni di jihadisti - 'Proseliti tra ragazzi - monitoraggio scuole' : Cresce il numero dei presunti jihadisti o islamisti radicalizzati in Italia ed espulsi per motivi riguardanti i rischi del Terrorismo. Il numero è nettamente maggiore a quello di tutti i Paesi dell'...