Teatro Tor Bella Monaca per bambini dai 3 anni in su a ingresso gratuito

Messina - Teatro Vittorio Emanuele : al via la vendita dei biglietti per la 'Stagione di Prosa' : ... presso il botteghino del Teatro Vittorio Emanuele, i punti vendita dislocati sul territorio nazionale e provinciale e online, i biglietti degli spettacoli della Stagione di Prosa, stagione 2018/2019.

Torna per il quarto anno consecutivo a Roma “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus” al Teatro San Genesio. : Dopo il grande successo ottenuto dal 2015, Torna per il quarto anno consecutivo l’evento per grandi e piccini “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus”. L’appuntamento, fissato per il 31 dicembre, si terrà presso il Teatro San Genesio di Roma e prevede lo spettacolo Teatrale “Babbo Natale Superstar” scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori saranno presenti anche Massimo De ...

Al Teatro dell'Opera di Anversa va in scena una inedita versione dei 'Pescatori di Perle' di Bizet : PRIMAPRESS, - Anversa - "I Pescatori di Perle" di Bizet che andrà in scena fino al 31 dicembre al Teatro dell'Opera di Anversa, sarà una assoluta novità nel panorama della musica lirica per la ...

Teatro Metastasio : a Natale torna 'Benvenuti in casa Gori' : La cronaca di un pranzo realmente accaduto il 25 dicembre del 1986 in casa della famiglia Gori rivive a oltre 30 anni dalla scrittura del testo di Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti, tragicomico ...

Danza : al Teatro Nuovo di Torino arriva 'Lo Schiaccianoci' : Torino si prepara a un Natale più magico che mai, ricco di appuntamenti imperdibili. Tra questi, senza dubbio, 'Lo Schiaccianoci', il capolavoro di Tchaikovsky che andrà in scena venerdì 14 dicembre al Teatro Nuovo. ...Continua a leggere

IL MUSICAL WEST SIDE STORY TORNA AL Teatro DEL MAGGIO DOPO 57 ANNI : Da lì si è spostato a Broadway dove ha ottenuto un successo strepitoso, diventando uno dei titoli più amati e rappresentati ancora oggi, in tutto il mondo. Dal MUSICAL è stato tratto il celebre film -...

Torre Annunziata - Torna il grande Teatro in città - 17 spettacoli in scena al Politeama : In tutto ci saranno 17 spettacoli, di cui sette di Compagnie professioniste, più una rappresentazione fuori cartellone, e nove spettacoli di Compagnie amatoriali. Tra gennaio e febbraio 2019, inoltre,...

"Lo Schiaccianoci" torna a Genova al Teatro Carlo Felice dal 20 al 23 dicembre : Nel corso degli anni si è imposto come uno degli spettacoli più amati di tutti i tempi, grazie anche alla storia tratta da un onirico racconto di E.T.A. Hoffmann che approfitta della magica atmosfera ...

Teatro Olimpico - dottori clown e amici vip : insieme per regalare un sorriso ai bambini : Al posto di Babbo Natale, e dei sui amici elfi, è stata una piccola e coloratissima tribù di clown dottori ad accogliere le centinaia di bambini arrivati ieri sera con i genitori al Teatro Olimpico ...

Teatro Vittoria Colonna tornerà alla città : Il Prefetto Dispenza: “Stiamo lavorando per restituire il Teatro Vittoria Colonna alla città. Abbiamo avuto due riunioni tecniche. Giovedì con Tusa.

Vittoria - riapertura del Teatro Comunale : vertice con l'assessore regionale : ... ci siamo subito attivati per garantire la stagione di prosa già programmata, e abbiamo individuato una soluzione alternativa, spostando gli spettacoli in calendario alla Golden Hall. Abbiamo già ...

Bando Tramedautore 2019 : nuova drammaturgia al Piccolo Teatro - : ...dell'autore Breve scheda riassuntiva dell'opera Scheda artistica e tecnica dello spettacolo Profilo della compagnia Foto di scena Link video integrale Articoli e recensioni Qualora gli spettacoli ...

Al Teatro Eliseo va in scena l'Imperatore : la storia fa spettacolo : Un Teatro che si trasforma nell'aula di un tribunale e autentici professionisti del diritto convocati per discutere su una non facile questione: Ovidio vs Augusto Imperatore, colpevole o innocente? ...

Ala : domani grande spettacolo al Teatro Sartori : Va in scena oggi, giovedì 6 dicembre , uno degli spettacoli di maggior richiamo della stagione teatrale di Ala . Si tratta di ' Alle cinque da me ', sul palco ci saranno due attori molto noti al grande pubblico per le loro apparizioni in televisione.