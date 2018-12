Svizzera | gli economisti tagliano le stime sul PIL

Svizzera : tagliata la stima di crescita del Pil per 2018 e 2019 : Secondo quanto comunicato dalla Segreteria di Stato dell'economia, Seco,, il Pil della Svizzera è atteso a una crescita del 2,6% quest'anno, contro il 2,9% stimato nell'outlook di settembre. tagliata anche la stima per l'espansione nel 2019 all'1,5% dal 2,0%...

Quattro mezze cartelle / 23 : Breve trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta : Proposta editoriale numero 23. Ricordo le modalità per inviare: Titolo. Poi Quattro mezze cartelle e cioè: Un incipit di 1000 battute, un brano scelto dall’autore di 1500 battute, altre 1000 battute per la biografia, 1000 battute infine di un’ipotetica quarta di copertina. In totale quindi 4500 battute spazi inclusi. Inviare a 4mezzecartelle@gmail.com. Buona lettura, adesso, con questa proposta che arriva dalla Svizzera. Incipit ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018-2019 : Ryoyu Kobayashi contro il resto del mondo anche in Svizzera per andarsene via in classifica generale - Insam a caccia della zona punti : Torna la Coppa del mondo di Salto con gli sci maschile, che farà tappa da domani a domenica 16 dicembre sul trampolino HS140 di Engelberg, in Svizzera. Il programma del weekend prevede lo svolgimento di due gare individuali, in cui il dominatore indiscusso di inizio stagione Ryoyu Kobayashi cercherà di imporre ancora una volta il suo dominio per allungare in classifica generale di Coppa. Il nipponico classe ’96 ha già accumulato più di 130 ...

Soldi in Svizzera - gli italiani hanno già portato più di 11 miliardi : LUGANO - Dopo tanti rumors finalmente ci sono delle cifre. Ci riferiamo alla fuga di capitali italiani verso la Svizzera. A dare i numeri è stata la BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali di ...

Gli sport in montagna sono i più letali in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Migranti - Berna stoppa la nave Aquarius : il governo elvetico gli nega l'utilizzo della bandiera Svizzera : Il governo della Svizzera ha negato la bandiera elvetica alla nave Aquarius, gestita da Medici senza frontiere e Sos Mediterranee, come invece avevano chiesto alcuni deputati.Dopo la decisione di Panama di ritirare i suoi documenti alla Aquarius, tre parlamentari svizzeri, a fine del mese di settembre, avevano chiesto al loro Paese di concedere la bandiera Svizzera a fini umanitari, come previsto dalla legge sulla navigazione. Ma con un parere ...

Svizzera - si svegliano di soprassalto e si ritrovano con uno sconosciuto ubriaco nel letto : Svegliarsi di soprassalto mentre si dorme non è di certo un'esperienza piacevole, può configurarsi come un vero e proprio incubo alla 'Nightmare' se l'inconveniente accade per qualcosa di assolutamente imprevedibile. Del tutto inaspettato, per esempio, è quanto accaduto, la mattina dello scorso sabato 17 novembre, ad una coppia di Coira, comune capoluogo del cantone dei grigioni in Svizzera, considerato il più antico agglomerato elvetico e ...

Calcio - Nations League 2019 : le partite di oggi. Inghilterra-Croazia sfida da dentro o fuori - la Svizzera accoglie il Belgio per provare il sorpasso : Inizia oggi, domenica 18 novembre, la 6a ed ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2019. È il momento dei primi verdetti per le formazioni impegnate e dei primi bilanci per un torneo che, alla sua prima edizione, ha riservato indubbiamente grandi emozioni e una buona dose di spettacolo. L’incontro più atteso è sicuramente quello tra Inghilterra e Croazia in programma al Wembley Stadium di Londra. La sfida vale moltissimo ...

Curling - Europei 2018 : colpaccio Italia - sconfitta la Svizzera all’extra-end. Magia degli azzurri : L’Italia continua a vincere agli Europei 2018 di Curling che sono incominciati oggi a Tallinn (Estonia): dopo il bel successo ottenuto in mattinata contro l’Olanda per 10-6, gli azzurri si sono replicati nella durissima sfida contro la quotata Svizzera e hanno festeggiato all’extra-end imponendosi per 7-6. Si tratta un’affermazione fondamentale per la nostra Nazionale che ora può guardare con fiducia all’imminente ...

Gli immigrati respinti di nascosto : così la Svizzera calpesta l'Italia : Oltre mille immigrati riammessi in Italia solo nel corso della scorsa estate. E tutti respinti dalla Svizzera. A rilanciare il problema al confine lombardo è SkyTg24 che oggi ha trasmesso un'inchiesta sui clandestini riammessi nel Belpaese. Tra questi anche stranieri che avevano la Germania come primo Paese di arrivo. Il dossier è finito ora al Viminale dove Matteo Salvini promette che approfondirà quanto prima la vicenda: "Nessuno può ...

La Svizzera : più tempo per l’esame degli stralli del Morandi : Rischia di slittare la data finale del primo incidente probatorio sul ponte Morandi, previsto per la metà di dicembre: oggi, Il Secolo XIX ipotizza che si arrivi a metà gennaio. Gli accertamenti sui reperti Il motivo sarebbe che dalla Svizzera, dove sono stati portati i diciassette reperti chiave del Morandi, potrebbero chiedere un’ulteriore proroga. Tra i reperti inviati all’Empa di Zurigo, lo ricordiamo, ci sono i due stralli catalogati con i ...

Annullato il voto più sorvegliato della storia Svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Chirurgo sbaglia piede da operare e incide l’arto sano - clamoroso errore in Svizzera : Solo quando il medico ha iniziato a incidere l'arto dell'adolescente si è scoperto che in realtà quello era il piede sano e che quello da operare era invece l'altro piede. Il medico si è fermato in tempo e ha ricucito la ferita. La ragazza infine è stata operata dallo stesso dottore ma al piede giusto con l'autorizzazione dei genitori, subito informati dell'accaduto.Continua a leggere

Guglielmo Tell. Una moneta d'oro - emessa il 26 aprile 2018 - celebra il leggendario Eroe nazionale della Svizzera : Fu la cronaca del citato Aegidius Tschudi, ad ispirare, più tardi, il melodramma "Guglielmo Tell" di Gioachino Rossini. L'immagine dell'Eroe, in camicia, con cappuccio e con barba, oggi, così ...