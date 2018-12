Surf | Billabong Pipe Masters 2018 | il trionfo di Gabriel Medina Il brasiliano si laurea

oasport

: #surf Gabriel #Medina trionfa alle Hawaii e conquista per la seconda volta il titolo mondiale. Giornate di gare epi… - OA_Sport : #surf Gabriel #Medina trionfa alle Hawaii e conquista per la seconda volta il titolo mondiale. Giornate di gare epi… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Surf: un'altra vittoria per Gabriel Medina Nelle Hawaii si sta tenendo il Bi… -

(Di martedì 18 dicembre 2018)ed Hawaii: un connubio perfetto. Non vi poteva essere luogo migliore per decidere le sorti della stagionedel Championship Tour. Cavalcando le onde di Oahu, iisti più forti del Pianeta si sono esibiti in evoluzioni sulla tavola degne di queste nome, regalando spettacolo ed emozioni al pubblico presente nelche rimarrà nel cuore e nel cervello dei tifosi brasiliani.Sì perché è stato il verdeoroa trionfare. Il sudamericano, giunto a quest’ultima tappa in vetta al ranking mondiale, aveva tutto da perdere ma ha mantenuto i nervi saldi ed è stato capace di esprimere tutto il suo talento nel momento decisivo. E così ha scritto la storia, essendo il primoistaa vincere in due circostanze il titolo iridato, concedendo il bis dopo la vittoria del 2014.ha piegato nell’atto conclusivo, con il super ...