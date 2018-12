Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme | sorrisi e affetto per Santiago

Stefano De Martino : “Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più farei quello” : “Faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama”. A dirlo in un’intervista a Vanity Fair è Stefano De Martino, che ha parlato apertamente del suo lavoro e di ciò che pensa riguardo al mondo dello spettacolo. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez non ha peli sulla lingua: “Mi rendo conto che per molte ...

Stefano De Martino : «Lo so - sono un pezzo di carne che si muove» : È già Natale a casa di Stefano De Martino. Nell’aria, diffuse dal maxi schermo televisivo, compilation natalizie con classici di ieri e di oggi. Sul caminetto una grande ghirlanda verde coi decori rossi, d’ordinanza. E appese due calze, rosse anch’esse. Siamo a Milano, in pieno centro. «Abito qui da un anno, l’ho scelta perché è vicina a dove vive Santiago con la mamma», ci racconta accogliendoci il padrone di casa. ...

Stefano De Martino è single : Belen non torna - Gilda Ambrosio ha un altro (RUMORS) : Le ultime due donne "ufficiali" di Stefano De Martino, sembrano avergli voltato le spalle: questo almeno è quello che sostiene "Chi" nel suo numero uscito il 12 dicembre scorso. La rivista di gossip, dunque, fa sapere che sarebbe andato a vuoto il tentativo di riconquista che il ballerino ha fatto di recente nei confronti di Belen Rodriguez; la showgirl, infatti, si vocifera abbia detto "no" al ritorno di fiamma con il padre di suo figlio. Gilda ...

Stefano De Martino festeggerà il capodanno Paola Di Benedetto : Vacanze invernali sulla neve per Stefano De Martino avrebbe prenotato a Saint Moritz e secondo il settimanale “Chi” in casa avrà un’ospite d’eccezione, Paola Di Benedetto. La Di Benedetto è una cara amica della sorella di Stefano, brinderà quindi al nuovo anno senza il fidanzato Federico Rossi del duo Benji e Fede. Non ha mai confermato la sua relazione con Gilda Ambrosio che nel frattempo si è legata ad un modello, ...