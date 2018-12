Stefano De Martino confessa faccio questo lavoro per soldi

people24.myblog

: Stefano De Martino: “Il mio lavoro? Lo faccio per i soldi” - infoitcultura : Stefano De Martino: “Il mio lavoro? Lo faccio per i soldi” - scarpatipress : RT @bollicinevip1: STEFANO DE MARTINO PARLA DEL SUO LAVORO E AMMETTE: “LO FACCIO PER SOLDI” - infoitcultura : L’Isola dei Famosi 2019, chi sarà l’inviato? Ecco il favorito per sostituire Stefano De Martino -

(Di martedì 18 dicembre 2018) In un’intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair”Dehato una verità che riguarda lui e tanti ragazzi che si affacciano nel mondo dello spettacolo cercando di costruire una carriera con sacrifici e tanta gavetta:“per. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama. Mi diverte, riesco a gestirla, ci convivo tranquillamente. Ma se domani tornassi nell’anonimato più totale, non avrei nessun problema. Anzi, per me non è una cosa essenziale. Io ho iniziato a fareper esigenza, e non per voglia. Ildella danza l’ho fatto solo ed esclusivamente per passione: sono figlio di un ballerino di teatro, per me la televisione era una sorta di tabù. Dopo vari provini e audizioni andati bene per compagnie teatrali qui in Italia ma anche ...