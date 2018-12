Spazio | il pianeta Saturno sta perdendo i suoi anelli

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018)sta. E’ quanto rivelano gli scienziati della Nasa analizzando i dati forniti dalla sonda Cassini che ha studiato ilper quasi 13 anni, orbitandogli intorno dal 2004 al 2017 anno in cui si è disintegrata entrando nell’atmosfera delSecondo gli esperti entro i prossimi 300mila anni glisaranno scomparsi del tutto e riassorbiti dal. Non si tratta comunque di una scoperta, ma di un’ipotesi risaputa da tempo. Già nei primi anni Ottanta, infatti, era stato dimostrato che glidisono formati in gran parte da pezzi di ghiaccio e sono colpiti dalle radiazioni solari e piccoli meteoriti.Pertanto le particelle residue formino una sorta di nuvola che viene attratta dal campo magnetico diprecipitando sulsotto forma di pioggia di ghiaccio. Una “cascata” da circa una ...