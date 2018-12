Spagna | Sanchez | con mio governo arrivata politica migratoria

Spagna : Ciambetti - Sanchez su crisi catalana cita il Veneto come esempio dialogo : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez cita il Veneto nel suo intervento in parlamento sulla crisi catalana : il Veneto ha percorso la strada dettata dalla Costituzione e avallata dalla Corte Costituzionale e siamo presi ad esempio ”. Roberto Ciambetti , presidente d

Brexit - c’è l’intesa Regno Unito- Spagna su Gibilterra. Sanchez ritira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi al l’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Spagna - un piano per uccidere il premier Sanchez : arrestato vigilante catalano : Aveva un piano per uccidere il primo ministro. Manuel Murillo Sánchez , vigilante di 63 anni, voleva colpire il premier spagnolo Pedro Sánchez . A scatenare la sua rabbia la decisione del governo di ...

Spagna - Iglesias e Sanchez insieme contro l’austerity : varata la legge di Bilancio “più a sinistra della storia” : La sinistra di lotta che dà i voti a quella di governo e in cambio le scrive la manovra: patrimoniale, aumento del salario minimo, Tobin tax, lotta all’evasione, politiche per la casa, parità di genere, ambientalismo. Succede in Spagna, dove giovedì scorso Pedro Sanchez e Pablo Iglesias hanno firmato un accordo sui Presupuestos, la legge di Bilancio per il 2019, che potrebbe trasformarsi in un’alleanza fino a fine legislatura. Il ...