Space Economy | le nuove frontiere dello spazio europeo

Space Renaissance : intervista ad Adriano Autino - tra Space Economy - Space Policy e il caso Battiston : a cura di Roberto Guerra – Molto clamore in Italia per il caso Battiston, Presidente dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) liquidato recentemente… Uno stop per il futuro dell’Italia nello Spazio, tra le poche eccellenze italiane? Adriano Autino, futurologo italiano e fondatore di Space Renaissance, gruppo con rami internazionali, fa il punto sull’ affaire Battiston, più in generale sul ruolo sempre più rilevante di ...