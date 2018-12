SIMG | “Conclusa la campagna vaccinale antinfluenza | coperture raggiunte e superate”

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) “Quest’anno ladi vaccinazione contro l’influenza stagionale è andata molto bene. Solo localmente si è registrato qualche ritardo che però è stato tempestivamente superato”. E’ quanto afferma il dott. Claudio Cricelli, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (), che appare chiaramente soddisfatto per l’andamento della vaccinazionele che si sta concludendo. “Grazie all’impegno dei medici di famiglia e al servizio sanitario nazionale siamo riusciti a raggiungere e a superare i livelli vaccinali programmati e lapuò dirsi ormai conclusa – precisa Cricelli –. Il numero delle persone sottoposte a vaccinazione anti influenzale è, infatti, nettamente aumentato con tassi che raggiungono in alcune zone anche il 30%. Il vaccino si è dimostrato efficace ed i ceppi virali in esso ...