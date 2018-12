Serie B | Ascoli-Brescia in diretta tv | partita in chiaro venerdì su Rai Sport

Serie B LIVE - i match delle 15 : Ardemagni - l’Ascoli risponde subito! : Serie B LIVE – Con i tre match in programma alle 15, continua la sedicesima giornata del campionato cadetto, che ieri ha visto il successo del Foggia sulla Cremonese. Il Palermo primo in classifica ospita al Renzo Barbera il Livorno, fanalino di coda. Difficile trasferta per il Cittadella, impegnato ad Ascoli contro i bianconeri di mister Vivarini. Aria di playoff al Curi, dove si affronteranno Perugia e Spezia. Alle 18, il Benevento ...

Serie B - Ascoli-Spezia 3-1 : Ardemagni - Cavion e Padella domano i liguri : ASCOLI PICENO - L' Ascoli supera 3-1 lo Spezia in una partita vibrante, sbloccata già dopo 46" con Ardemagni , 100 gol in carriera per lui,. Raddoppia Cavion in apertura di ripresa, poi accorcia ...