Scuola superiore meridionale a Napoli | emendamento M5S

Mario Draghi alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa : "Sono orgoglioso di essere italiano" : "Sono orgoglioso di essere italiano". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, rivolgendosi agli studenti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove si trova per il conferimento di una laurea Honoris causa.Draghi ha invitato gli studenti ad avere coraggio, perché senza di esso "non si va da nessuna parte". L'incoraggiamento agli studenti è arrivato in risposta alle parole del rettore dell'Ateneo, Pierdomenico Perata, ...

Scuola - ministro Bussetti - altro annuncio : ‘Nasce la Superiore Meridionale di Napoli’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post all’interno del quale annuncia la nascita della nuova ‘Scuola Superiore Meridionale‘: prenderà vita all’interno dell’Università Federico II. Il progetto sarà finanziato con circa 50 milioni di euro in tre anni e prevede l’assunzione di ricercatori e docenti universitari. La Scuola Superiore Meridionale organizzerà ...

Scuola superiore Meridionale - Miur : finanziamento di 50 mln : Si tratta di un'azione di sistema, attesa da decenni, con cui il Governo intende estendere al Sud un modello formativo vincente che ci viene invidiato in tutto il mondo'. Roma, 12 dicembre 2018

Pavia - spray urticante in una Scuola superiore : soccorsi 48 studenti : Almeno 48 studenti di una scuola superiore di Pavia sono stati soccorsi dopo l'utilizzo di spray al peperoncino all'interno dell'istituto tecnico "Cardano". Lo ha reso noto l'Areu , l'Azienda ...

A Napoli - la sede gemella della Scuola superiore Normale di Pisa : I percorsi spazieranno, secondo le prime indiscrezioni, dalla 'Blue Economy' per la valorizzazione dell'economia del mare, all'approfondimento sul rischio ambientale ed edilizio, fino a percorsi che ...

Automazione e industria 4.0 : nuova collaborazione tra Gruppo Inpeco e l’Istituto di BioRobotica della Scuola superiore Sant’Anna : Il Gruppo Inpeco, multinazionale svizzera attiva da quasi 30 anni nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di Automazione della medicina di laboratorio, avvia insieme all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una collaborazione di ricerca nel campo biomedicale, legata allo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i principi di Automazione e di industria 4.0. L’attività di ricerca, di ...

