SCUOLA Il merito non porta consenso | ecco perché M5s e Lega scaricano l' Invalsi

Abbiategrasso. Dote SCUOLA componente merito a.s. 2018 2019 : ... è offerta invece la possibilità di partecipare a occasioni formative in vari campi , dall'economia alle istituzioni comunitarie, dalla cultura alla gastronomia, dalla scienza allo sport, dalla ...

Tutti a SCUOLA a tre anni. E insegnanti pagati secondo il merito. Ecco la riforma liberale di Macron : Andare a scuola a tre anni invece che a sei. Far cominciare tre anni prima l'obbligo scolastico, il lungo percorso che porterà "les éleves", scolari e poi studenti, francesi fino alla prova finale del Bac, l'esame di maturità nazionale voluto da Napoleone per selezionare la nuova classe dirigente attraverso il filtro, didatticamente pesantissimo come si vede in un film divertente e ironico, Prémiere Année, ...