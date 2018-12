Scienza | tra gli eventi clou del 2018 anche il populismo italiano e i vaccini secondo

La Scienza rivela : un bicchiere di vino rosso equivale a un'ora di palestra : Questo studio farà felice chiunque ami il vino! A chi non piace sorseggiare un bel bicchiere di vino rosso? L'importante è bere con moderazione e godersi la vita. Molto più difficile è indossare la ...

Serve un po' d'incoScienza per salvare l'arbitraggio italiano : Lo stato dell’arbitraggio italiano, che resta eccellente se paragonato ad altre realtà europee come la Francia, vedasi la prestazione di Monsieur Bastien in Olympiakos-Milan – per non parlare del resto del mondo, America latina in testa, come dimostra la pessima direzione dell’uruguagio Andrés Cunh

Il senatore Gianni Marilotti - M5S - parteciperà a due convegni sul dialogo tra Scienza e società e sulla legge Basaglia lunedì 17 e giovedì 20 dicembre - a Roma. : Tra scienza e società" . Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Gianni Marilotti, l'autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il ...

Il rettore della Scuola Sant’Anna di Pisa : “Paese contrasti l’antiScienza” : “In questo ultimo decennio abbiamo visto proliferare in Italia tesi antiscientifiche che il Paese deve invece contrastare“: lo ha dichiarato il rettore della Scuola Sant’Anna di Pisa, Pierdomenico Perata, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. “Dalle bufale sulle scie chimiche ai movimenti no vax, l’Italia deve trovare una coesione nel sostegno invece alla ricerca scientifica per ...

Le straordinarie foto di Scienza più belle del 2018 : la Tesla spaziale al primo posto [GALLERY] : 1/13 ...

Gizmos : strani aggeggi e reazioni a catena per sorprendere alla Fiera della Scienza Recensione : ... soprattutto, per vincere un premio alla Fiera della Scienza . Una partita dura in media fra i 30 e i 50 minuti a seconda del numero di giocatori. Questo gioco da tavolo, edito da CMON e distribuito ...

Vacanze al museo tra Scienza e natura per esploratori in erba : Iscrizioni aperte per i campi invernali per ragazzi previsti dal 27 dicembre al 4 gennaio FERRARA Vacanze natalizie all'insegna della scienza e della natura per bambini e ragazzi al museo civico di Storia naturale di Ferrara. In occasione delle festività di fine anno le sale museali di via De Pisis 24 ospiteranno infatti i campi ...

'Botanica' - stasera l'universo vegetale tra Scienza e musica sul palco del Goldoni : Uno spettacolo innovativo e coinvolgente, un connubio senza precedenti tra musica e scienza: è "Botanica", il nuovo appuntamento per la stagione di prosa

Dal dialogo tra arte e Scienza nuovi motori di sviluppo : all'Aquila ne parlano Infn - Maxxi - Università e Gssi : ... l'Università dell'Aquila, l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e di quella di Firenze e sarà trasmesso in diretta da ANSA scienza e tecnica. Tra i partecipanti all'incontro ci saranno Fernando ...

Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo : 'Sfera Ebbasta non ha colpe'/ 'Tragedia rivela incoScienza diffusa' : Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo: 'Sfera Ebbasta non ha colpe'. Il rapper prende posizione: 'Tragedia rivela incoscienza diffusa'.

M5s - la denuncia commossa di Dall’Osso al governo : “Non lasciatemi solo - faccio appello alla vostra coScienza” : È il 3 dicembre. In Commissione Bilancio il deputato del M5s, Matteo Dall’Osso, presenta una serie di emendamenti a favore dei disabili. La maggioranza, che ha dato parere contrario, gli chiede di ritirarli, ma Dall’Osso va avanti con la firma dei gruppi di opposizione. Nel video, l’appello dell’ex esponente grillino, passato ufficialmente a Forza Italia, che chiede ai colleghi di appoggiare le sue modifiche. La ...

Nuovo appuntamento alla Palestra della Scienza di Faenza : come si costruisce un burattino : Nuovo appuntamento, domani, sabato 8 dicembre , alle ore 16.30, alla Palestra della Scienza di Faenza con la rassegna 'Sabato con noi'. Nell'occasione si potranno visitare i locali della struttura, in via Cavour 7, e sarà inoltre possibile assistere alla costruzione e animazione di ...

L'empatia esiste e la Scienza l'ha dimostrato. L'indifferenza è una patologia. : In una società dominata dall'individualismo, spesso sembra che a nessuno interessi quanto stiamo bene o quanto stiamo male. Ognuno agisce per trarre vantaggi personali, eppure, capita a tutti di ...

Astronomia : dicembre tra Scienza - divertimento ed emozione al Parco di Rocca di Papa : Il 2018 si chiude in bellezza al Parco astronomico “Livio Gratton”di Rocca di Papa. Ben quattro Astroincontri, a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), delizieranno il pubblico nei venerdì sera del mese di dicembre e lo condurranno nell’appassionante viaggio alla scoperta del nostro meraviglioso Universo. In programma conferenze e osservazioni ai telescopi, attività per i bambini e spettacoli nel nuovo Planetario fisso sullo ...