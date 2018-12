Sci alpino – Coppa Europa | anche Delago jr si fa notare | Nadia seconda nella prova

Sci alpino – Slalom Fis di Pfelders : la 19enne Carlotta Saracco sul podio : Carlotta Saracco sul podio dello Slalom FIS di Pfelders: la 19enne si arrende alla rimonta della Dubovska nella seconda manche Tra le veterane Martina Dubovska (classe 1992) e Maria Shkanova (29 anni) si inserisce la giovane azzurra Carlotta Saracco sul podio di Pfelders. La 19enne che fa parte del gruppo di Coppa Europa ha partecipato come da programma allo Slalom FIS femminile disputato nella località altoatesina e dopo aver ...

Sci alpino - discesa Val Gardena : Delago seconda a 14/100 dalla Stuhec! : La Saslong la vede quando è nata, abita all'altezza del Ciaslat, e ieri è riuscita ad azzeccare la gara più bella da quando ha esordito in Coppa del Mondo. RITORNO STUHEC - La 22enne di Selva di Val ...

Sci alpino - Pagelle Discesa Val Gardena : Ilka Stuhec impeccabile - Nicol Delago impressiona - Siebenhofer c’è - male Gisin e Weirather : Ilka Stuhec si aggiudica la prima Discesa libera della storia della Coppa del Mondo di sci Alpino femminile sulla Saslong (clicca qui per la cronaca), grazie ad una prova letteralmente impeccabile, beffando per pochi centesimi la nostra Nicol Delago, autrice di una gara scintillante e per la prima volta in carriera sul podio. Meritano voti alti anche Ramona Siebenhofer, Jasmine Flury e Mikaela Wenig. male, invece, Michelle Gisin, Anna Veith e ...

Sci alpino - Coppa Europa Andalo Paganella 2018 : Norvegia in trionfo con cinque atleti in vetta nel gigante - Andrea Ballerin e Hannes Zingerle primi dei nostri : Festival norvegese nel gigante di Andalo-Paganella valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Sono ben cinque gli scandinavi a monopolizzare le prime posizioni (tutti con distacchi ridottissimi) con Lucas Braathen che si aggiudica la gara con il tempo complessivo di 2:06.13. Al secondo posto, a pari merito, ad un solo centesimo, Atle Lie McGrath (autore di una rimonta di ben 12 posizioni nella seconda discesa) e Fabian Wilkens Solheim. ...

Sci alpino - discesa Val Gardena : Delago - che impresa - seconda a 14/100 dalla Stuhec! : Grandissima prova di Nicol Delago nella discesa di Coppa del Mondo sulla Saslong della sua Val Gardena: la 22enne azzurra, a gara in corso, sono scese le prime trenta, è seconda per 14/100 alle spalle della ritrovata slovena Ilka Stuhec, che può tornare alla ...

Sci alpino - Nicol Delago sboccia in Val Gardena! Seconda in discesa a un soffio da Ilka Stuhec! Un nuovo talento azzurro : Ilka Stuhec ha vinto la discesa libera femminile dalla Val Gardena. La slovena ritorna al successo (ultimo datato marzo 2007 ad Aspen) ed ottiene l’ottava vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Grande prestazione della nativa di Slovenj Gradec, che diventa la prima donna della storia a vincere sulla Saslong, visto che questa era la prima gara al femminile sullo storico tracciato gardenese. Oltre a Stuhec, però, fa grande festa anche ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : Nicol Delago è sul podio! Incontenibile l’azzurra : “Sono andata giù a tutta” : Si tinge d’azzurro la Val Gardena: Nicol Delago è seconda al momento nella discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha mostrato all’arrivo e poi nelle prime dichiarazioni a caldo tutta la sua gioia. Incontenibile l’azzurra ai microfoni della Rai, anche a gara ancora in corso. Delago ovviamente è cosciente della gran prova offerta e vede realizzarsi proprio in Val Gardena un sogno: ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago stupisce ancora : è seconda! Indietro Nadia Fanchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La Saslong apre alle donne e sarà una fantastica novità, essendo una prima volta assoluta per le velociste sullo storico tracciato gardenese. Una gara dunque apertissima, dove davvero può succedere di tutto e dove le candidate alla vittoria finale sono veramente tante. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che ha ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger brilla nella prima manche di Andalo - è secondo dietro Raschner : Maurberger ci prende gusto, secondo a due centesimi da Raschner dopo la prima manche del gigante di Coppa Europa ad Andalo Simon Maurberger ci prende gusto e lotta ancora per il podio nel secondo gigante consecutivo in corso ad Andalo. L’azzurro è secondo al termine di una prima manche combattutissima, nella quale l’austriaco Dominik Raschner ha stabilito il miglior tempo chiudendo in 1’02″52 e in tre sono alle sue ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : Ramona Siebenhofer è la più veloce nell’ultima prova - lontane le italiane : A meno di due ore dalla gara vera e propria, è stata disputata la seconda prova della Discesa libera della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19. Il miglior tempo lo ha fissato l’austriaca Ramona Siebenhofer in 1:24.32, precedendo le connazionali Stephanie Venier per 7 centesimi e Tamara Tippler per 24. Quarta posizione per la tedesca Michaela Weing a 25, quinta per l’ennesima austriaca ...

Sci alpino - prima discesa femminile della storia in Val Gardena : la prima a scendere sarà Nadia Fanchini : Sulla Saslong la prima storica discesa femminile alle 12:30: apre Nadia Fanchini, Nicol Delago ha il 14. Nell’ultima prova Siebenhofer è di nuovo la più veloce, buon tempo della Marsaglia sarà Nadia Fanchini ad aprire la prima storica discesa femminile di Coppa del mondo in Val Gardena. Sulla Saslong le donne non hanno mai gareggiato e alle 12.30 (diretta tv su Eurosport 1 e Raisport) toccherà all’azzurra aprire le danze, ...

