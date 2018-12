Savona | 18enne si dà fuoco | cinque anni fa il padre si tolse la vita nello stesso modo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Una ragazza di 18si è dataquesta mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure (). Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del, è sopravvissuta ma ha gravi ustioni sul corpo per le quali è attualmente ricoverata all’ospedale San Martino di Genova.Ancora da chiarire le ragioni del gesto con il quale la ragazza ha emulato il: nel 2013 infatti l’uomo, un artigiano di 47, silapiazzale. Allora il dramma fu causato da gravi motivi di salute e da problemi economici: l’uomo era infatti il piccolo imprenditore che nel febbraio 2013, subito dopo le elezioni, si presentò a casa di Beppe Grillo e, ripreso dalle telecamere di tutti i media nazionali, suonò al citofono per chiedere aiuto al leader del MoVimento 5 Stelle.L'articolosi dàfa il ...