Salvini, ultime notizie 18/12: “La mia opinione sulla scuola”

(Di martedì 18 dicembre 2018) Matteoè stato ieri ospitepiattaforma studentesca Skuola.net, dove ha parlato della sua idea di scuola e di quelle che saranno le novità pronte sul tavolo per i futuri anni scolastici. Molte sono state le tematiche affrontate.: Dall’autogestione ai compiti per le vacanze Il Ministro dell’Interno ha espresso il suo favore nei confronti dell’autogestione, ricordando i suoi 15 anni e gli scioperi a cui fin da ragazzino ha partecipato. Sí dunque all’autogestione come strumento di espressione, purché non sia accompagnato da atti vandalici.ha inoltre affrontato il tema dei compiti per le vacanze. Il Vice Premier si è mostrato in accordo col Ministro dell’Istruzione Bussetti circa una loro riduzione.La sicurezza a Scuola per Matteoha affrontato poi il tema della sicurezza a Scuola. Ha parlato infatti di 7 ...